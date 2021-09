annonse

annonse

Viggo Kristiansen er kalt inn til avhør hos politiet i oktober. Det fremgår av opplysninger fra Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin.

Sjødin skriver i en e-post til NTB at når Viggo Kristiansen nå innkalles til avhør, anser de det for å være helt naturlig og en formalitet. Advokaten mener at det kan tyde på at etterforskningen nærmer seg en avslutning.

– Kristiansen er positiv til å møte Oslo-politiet og vil gjenta det han alltid har sagt, at han ikke var i Baneheia da ugjerningene fant sted, skriver Sjødin i en e-post til NTB.

annonse

Avhøret skal avholdes i løpet av oktober.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

I februar fikk Kristiansen saken sin gjenåpnet. Han ble løslatt 1. juni.

annonse

Jan Helge Andersen, som har tilstått å ha hatt en rolle i drapene, skal avhøres på nytt, på et foreløpig ukjent tidspunkt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474