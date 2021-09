annonse

Ap-leder Jonas Gahr Støre konstaterer at sonderinger om regjeringsforhandlinger mellom Ap, Sp og SV er planlagt å starte på Hurdalsjøen Hotell torsdag.

– Jeg har hatt gode samtaler med Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken siden onsdag. Jeg har da formelt invitert Sp og SV til regjeringssonderinger, og de har takket ja, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Man ønsker å starte samtalene torsdag 23. september.

– Mitt mål er å starte denne uken, torsdag håper jeg vi kan komme sammen på Hurdalsjøen Hotell, sier Støre.

Ap anser sonderingene som en viktig mellomstasjon på veien mot forhandlinger. Det er foreløpig uklart hvor lenge sonderingene vl vare.

– Jeg har ikke satt en konkret tid på det, men vi har en timeplan med tanke på når statsbudsjettet legges fram, det er en grei timeplan å forholde seg til, sier han.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kunngjorde etter et møte i stortingsgruppen mandag at partiet er åpent for sonderinger om hvorvidt det er grunnlag for regjeringsforhandlinger med Ap og SV.

Både SV og Ap har tidligere slått fast at de ønsker en rødgrønn regjering med alle disse tre partiene.

