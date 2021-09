annonse

annonse

Det Taliban-kontrollerte Afghanistan fortsetter å fylles opp av gamle al-Qaida sympatisører og jihadist-kjenninger.

Anwar ul-Haq Mujahid, lederen for Osama bin Ladens tidligere «Black Guards», er tilbake i hjembyen Jalalabad, provinshovedstaden til Nangarhar i Øst-Afghanistan, hvor han har flere Taliban- og fremmedkrigere under sin kommando, ifølge The Daily Beast.

Ul-Haq Mujahid er spesielt kjent for å ha hjulpet til med å planlegge og organisere Osama bin Ladens flukt fra den intense amerikanske bombingen av Tora Bora i 2001. Flere av hans undersåtter har siden blitt sendt til fengsel i Guantanamo Bay.

annonse

– Anwar ul Haq Mujahid, sønn av Younus Khalis, har returnert med hundrevis av kjøretøyer og tusenvis av støttespillere til familiens maktsete til en heroisk velkomst i Jalalabad, sa en nylig avsatt ikke-navngitt høytstående afghansk etterretningstjenestemann.

– Alle som jobbet tett med al Qaida i 2001 er tilbake i følget hans. Han har nå ansvaret for både Taliban og utenlandske krigere i Øst-Afghanistan, inkludert en tsjetsjensk kontingent, la han til.

Bekrefter

annonse

En høytstående politisk tjenesteperson i FN og den sveitsisk-italienske journalisten Filippo Rossi, som er tilstede på bakken i Nangarhar-provinsen, har bekreftet at Anwar returnerte til Jalalabad sist fredag, samt hans rolle som militærkommandør i Taliban.

Den velkjente lederen av «Tora Bora-fronten» har blitt observert på daglig basis, ettersom han har tatt imot hundrevis av krigere og landsbyboere i sitt hjem – for å velsigne dem med sin visdom og gi dem råd om implementering av Sharia-lover.

Duo

Et annet høytstående medlem av Bin Ladens tidligere «Black Guards», Amin-ul Haq, kom også nylig triumferende tilbake til hjembyen Jalalabad. De to lederne ankom hver for seg med litt over en ukes mellomrom, med Anwar som ankom sist. Begge mennene har hundrevis av krigere under sin kommando.

Les også: Osama bin Ladens sikkerhetssjef vender triumferende tilbake til hjembyen i Afghanistan

Anwar, som administrerte bin Ladens nøye planlagte retrett fra Jalalabad til Tora Bora i november 2001, og Amin, som la grunnlaget for slaget ved Tora Bora og hjalp til med å føre bin Laden til en trygg havn i Pakistan hvor han oppholdt seg i ett tiår, håndhever upopulære sharialover og roser sine tidligere al-Qaida-medarbeidere åpent, ifølge Rossi.

De «Black Guard»-sjefene – Anwar, en intellektuell og Amin, en bølle – nøler ikke med å utøve sin nyervervede autoritet i Jalalabad, bin Ladens gamle hjemby i Afghanistan. Flere afghanere, spesielt folk fra Hazara-minoriteten, har rapportert om trakassering og trusler fra soldater under kommandoen til begge mennene denne uken. Mange forsøker nå å flykte til nabolandet Pakistan.

Sinne

annonse

Flere afghanere har uttrykt sinne over at mennene har reist fra Pakistan, hvor de søkte tilflukt etter den amerikanske invasjonen av Afghanistan, og oppholdte seg helt til nå.

Pakistans etterretningstjeneste (ISI) har også lenge blitt anklaget for å ha beskyttet bin Laden i et bevoktet område nær et fremtredende militærakademi i Abbottabad, til han til slutt ble drept av amerikanske spesialstyrker i 2011.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474