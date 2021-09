annonse

Dette er en artikkel hentet fra Værstat, og er publisert etter tillatelse. Les flere slike artikler og følg værstatistikk på verstat.no

Værstat har over lengre tid registrert at det sirkuleres en del informasjon i sosiale medier om en angivelig varm periode på Grønland rundt 1930-tallet. Dette går imot inntrykket som spres i hovedstrømsmediene om at dagens relativt høye temperaturer og issmelting er oppsiktsvekkende.

I denne artikkelen gjennomgås faktiske forhold. Hva var det som faktiske skjedde på 1930-tallet, og er dagens varmeperiode uten sidestykke? Værstat gjennomgår langsiktig statistikk!

Forskning.no publiserte i 2012 bildebevis og henvisning til forskning og skrev følgende:

1920- og 1930-tallet er svært interessante for klimaforskerne fordi det var en varmeperiode som kan sammenlignes med perioden vi nå er inne i.

Studien viser hurtig bresmelting på 1930-tallet, og sågar at noen av isbreene på østkysten av Grønland smeltet raskere på 1930-tallet enn de gjør nå.

Kjær sier at det var isbreene som ender opp inne på land, de som ikke kalver direkte i sjøen, som trakk seg raskere tilbake i denne perioden enn i dag.

Samtidig så legges det frem i enkelte medier at forskere mener issmeltingen er utenom det vanlige på Grønland. NRK rapporterte om «point of no return» for Grønlandsisen i 2020 og siterte DMI følgende:

Issmeltingen på Grønland vil fortsette selv om oppvarmingen av kloden bremses, ifølge forskere.

(…)

Ruth Mottram ved Danmarks Meteorologiske Institut tror innlandsisen kan stabilisere seg en gang i framtida når den er betydelig mindre enn i dag. Når isbreene ikke lenger når ut til havet, vil de trolig ikke minke like fort.

Langsiktig statistikk – Sør-vest Grønland 1840-2020

Denne uken publiserte Værstat ny statistikk fra Danmarks meteorologiske institutt (DMI) som gir et unikt innblikk i den langsiktige temperaturutviklingen på Grønland.

Temperaturstatitikken tar utgangspunkt i måleserier fra Sør- og Vest-Grønland, mens fotografiene fra ekspedisjonene på 1930-tallet ble gjort i Øst-Grønland. Værstat antar det er en sammenheng mellom temperaturer i Sør-Vest og Øst-Grønland.

Grafen ovenfor viser årsmiddeltemperaturer for den rekonstruerte temperaturserien for Sør-Vest-Grønland. Les mer om temperaturserien i forskningsarbeidet (Vinther er al 2006).

Værstat har beregnet en 30-årig rullerende gjennomsnitt som beregner snittet av 15 år før og etter. Dette gir oss et innblikk i den langsiktige temperaturtrenden og som glatter ut de store årlige variasjonene.

Grafen viser at det 30-årige rullerende gjennomsnittet per 2005 (beregnet 30-årssnitt for perioden 1991-2020), er fortsatt under toppunktet på 1930-tallet. Rullerende 30-årssnitt var -1 grad i perioden 1936-1940, mens den var -1,1 grad i 2005 (siste mulige 30-årssnitt per 2020).

Basert på denne rekonstruerte temperaturserien, ser vi derfor at temperaturene ikke er uten sidestykke på Grønland.

Etter 1930-tallet så registrerte man en fallende trend i temperaturene, og to år med betydelig lavere årsmiddeltemperaturer i 1983 og 1984. Etter disse to årene med relativt lave årsmiddel, så snudde trenden og temperaturen har steget helt til midten av 2000-tallet før den synes å ha stagnert.

