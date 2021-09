annonse

Hovedindeksen på Oslo Børs har falt 2,1 prosent like før kl 11.

Også i Europa faller indeksene. Utviklingen ses i sammenheng med et relativt kraftig fall på Hongkong-børsen mandag. Hang Seng-indeksen var ned 4 prosent i tidlig handel på grunn av frykt for at den kinesiske eiendomsgiganten China Evergrande skal kollapse, melder NTB.

Hovedindeksen falt umiddelbart etter at børsen åpnet for handel mandag formiddag.

Prisen på nordsjøolje har falt rundt 1,7 prosent til rundt 74 dollar fatet.

China Evergrande

Det er økende frykt for at eiendomsselskapet China Evergrande vil havne i mislighold. Kina-observatører spør om dette er Kinas svar på Lehman Brothers-kollapsen i USA i 2008, melder DN.

Selskapet har en gjeld på 1996 milliarder yuan (2690 milliarder kroner).

De har over 800 eiendomsprosjekter under bygging i kinesiske storbyer. Ved over halvparten av disse har aktiviteten stanset opp. De innrømmer likviditetskrise. Småsparere og kreditorer tilbys leiligheter heller enn penger i retur. Det har vært opptøyer utenfor Evergrandes hovedkontor.

Eiendomsselskapet skal ha solgt, men ikke ferdigstilt, rundt 1,5 millioner boliger – i hovedsak leiligheter. Underleverandører har ventet i flere måneder på oppgjør, melder DN.

Utsikten til at Evergrande kan kollapse har sendt sjokkbølger gjennom asiatiske markeder og nå sprer frykten seg til Europa og USA.

Dette kommer på toppen av økende inflasjon som kombinerte med rekordhøye gjeldsnivåer gir verdens sentralbanker et stort dilemma. Hvis de strammer inn på kreditt og lar rentene stige, vil husholdninger og bedrifter få betalingsproblemer. Men lar de pengene flyte like fritt som før, kan det bli vanskelig å stanse inflasjonene.

