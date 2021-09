annonse

Selvstendig næringsdrivende tar kortere og sjeldnere permisjon enn lønnstakere, viser ferske tall fra SSB. Fedre i undervisningsyrker tok lengst pappaperm, 60 mot normalt 53 dager, viser statistikken.

SSBs tall gjelder for 2017 og viser at det er små forskjeller mellom ulike yrkesgrupper når det gjelder hvor mye pappaperm som blir tatt ut, men noen er det. For eksempel viser tallene at fedre i lederyrker i gjennomsnitt tok 53 dager, mens fedre i akademiske yrker tok ut 60 dager pappapermisjon.

DA SSB gikk yrkesgruppene nærmere etter i sømmene fant de at lektorer og lærere i gjennomsnitt tok 68 dager permisjon. Det er 20 prosent mer enn hva gjennomsnittet. Lærere i grunn- og førskole tok i gjennomsnitt ut 61 dager, mens administrasjonsrådgivere tok 62.

Kun halvparten av renholdsarbeiderne tok pappaperm

Det er imidlertid verdt å merke seg at tallene gjelder antallet dager hvor en far mottok foreldrepenger i det hele tatt – det er det ikke alle som gjør. Når en ser på andelen fedre som ikke tar ut foreldrepenger, er det store forskjeller mellom yrkesgrupper. Mens 90 prosent av fedrene i akademiske yrker mottok foreldrepenger, var det kun halvparten av fedrene i renholdsyrker som gjorde det samme.

Rettighetene til foreldrepenger er knyttet til krav om inntekt i forkant av foreldrepengeperioden, og variasjoner avhenger av tilknytningen til arbeidsmarkedet. Mange fedre mister retten på uttak av foreldrepenger når mødre, uten rett på foreldrepenger, mottar engangsstønad fra Nav.

Endringer i regelverket

SSB har sett på årene 2009–2017. I denne tidsperioden har det vært flere endringer av regelverket for foreldrepenger, deriblant antall dager med fedrekvote. Ifølge SSB endrer den gjennomsnittlige uttaksperioden for fedre og mødre, og fordelingen mellom dem, seg i takt med endringene i regelverket. I første halvdel av 2009 gjaldt regelverket med 30 dagers fedrekvote. Da tok fedre i gjennomsnitt ut 37 dager med foreldrepenger. Tre reformer med økning av fedrekvote senere, var gjennomsnittet økt til 72 dager i 2013. Samtidig sank antallet dager mødrene tok ut.

SSB peker også på at tredelingen av foreldrekvoten, som ble innført i juli 2014, ble etterfulgt av en reduksjon i fedrenes gjennomsnittlige uttak av dager. Kvoten for mødre og fedre ble kortet ned til 50 dager, og fedrenes gjennomsnitt sank til 56 dager. Dermed var fordelingen tilbake rundt 2009-nivå.

Mindre pappaperm for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende foreldre tar i mindre grad ut foreldrepenger enn lønnstakere. Særlig gjelder det blant fedre, der 34 prosent ikke er registrert med uttak i 2017-kohorten, mot 18 prosent blant lønnstakerfedrene (figur 3). Forskjellen kan skyldes at færre selvstendig næringsdrivende enn lønnstakere har rett på uttak av foreldrepenger. En annen årsak kan være at flere selvstendige næringsdrivende fedre velger bort permisjonen enn lønnstakerfedre.

Blant sysselsatte fedre med foreldrepengeuttak er det flere selvstendig næringsdrivende som tar ut mindre enn fedrekvoten sammenliknet med lønnstakerne (26 prosent mot 18 prosent). Det er i tillegg færre som tar mer enn fedrekvoten (17 prosent mot 21 prosent). Også selvstendig næringsdrivende mødre tar kortere permisjon enn lønnstakermødre, med henholdsvis 193 og 204 dager i gjennomsnittlig lengde på permisjonen.

I en studie av Kitterød, Halrynjo & Østbakken fra 2017 trekkes opplevd risiko i forbindelse med jobb, inntekt og karriere fram som én av grunnene til hvorfor fedre generelt ikke tar ut (full) fedrekvote, selv om de har rett på det. Forskerne fant ingen tegn til at tradisjonelle holdninger til farsrollen eller negative holdninger til fedrekvote var årsakene til at fedrene ikke tok ut fedrekvoten (Kitterød et al., 2017: 7–8, 96).

Sjeldnere og kortere permisjon i privat sektor

Selvstendig næringsdrivende har gjerne større ansvar og økonomisk risiko enn lønnstakere, og det er nærliggende å tenke seg at dette kan gjøre det vanskeligere å ta ut permisjon. Fougner (2009: 48) har funnet den samme forskjellen mellom lønnstakere og selvstendig næringsdrivende fedre som vi finner her.

Vi ser også at fedre i privat sektor tar sjeldnere og kortere permisjon enn fedre i offentlig forvaltning. Selvstendig næringsdrivende jobber innenfor privat sektor. Likevel opprettholdes de store sektorforskjellene i andelen uten uttak og andelen med mer enn kvoten, når vi kun sammenlikner lønnstakerfedre. Mødre som er lønnstakere i offentlig forvaltning tar derimot i gjennomsnitt like lang permisjon som lønnstakermødre i privat sektor: 204 dager, ifølge SSB.

Lektorer og lærere i høyere utdanning tok i gjennomsnitt ut 68 dager med foreldrepenger i 2017. Det er 20 prosent lengre enn gjennomsnittet, som var 56 dager. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge/NTB

