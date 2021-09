annonse

annonse

En mann i slutten av 30-årene er siktet for drap og grov kroppsskade etter knivstikkingen på Nav Årstad i Bergen mandag.

Politiet i Bergen ble varslet om knivstikkingen klokken 10.02 mandag formiddag, og var på stedet klokken 10.06. Mannen ble pågrepet uten dramatikk kort tid etter. Mannen samarbeidet med politiet på stedet. Det opplyste påtaleansvarlig Christine Møen Wisløff på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

En kvinne i slutten av 50-årene døde av skadene, mens en kvinne i midten av 30-årene er lettere skadet. De pårørende er varslet

annonse

Den siktede er en mann i slutten av 30-årene, av utenlandsk opprinnelse, og har vært norsk statsborger siden 2019. Han er ikke en kjenning av politiet

Han er nå i avhør hos politiet og blir framstilt for varetektsfengsling tirsdag.

Wisløff sa på pressekonferansen at det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet og bakgrunnen for hendelsen.

Varsler gjennomgang

annonse

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar på at det er viktig at Nav gjennomgår omstendighetene selv, etter at to Nav-ansatte i Bergen ble knivstukket. Isaksen pekte på drapet på et Nav-kontor på Grorud i 2013.

– Etter det var det en full gjennomgang, og det er et tema som hele tiden er høyt på dagsordenen i Nav. Politiet skal gjøre sin jobb, men det er naturlig at vi også går opp saken fra vår og fra Navs side. Vi må se på omstendighetene og om det er noe som må forbedres, sa Røe Isaksen.

– Berører alle

Byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergeb, Lubna Boby Jaffery (Ap), slår fast at dette er en mørk dag for Bergen kommune.

– En av våre kolleger har gått bort på tragisk vis mens hun var på jobb. En annen har blitt skadd. Tanker og dypeste medfølelse til familien, pårørende som nå står midt i krise, sa hun på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Det er dramatiske hendelser som berører hver og en av oss. Vi må ta tiden til hjelp for å ta innover oss at vi har mistet en god kollega og ansatt i kommunen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474