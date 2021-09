annonse

annonse

Venstresidens maktovertakelse på Stortinget kan bety slutten på den mye omdiskuterte statsstøtten til nettstedet Rights.no som drives av Hege Storhaug.

Politikere fra Ap, SV, og Sp har varslet at de ikke lenger kommer til å videreføre pengestøtten.

– Jeg er glad for at de rødgrønne partiene har vært tydelige på at støtten til HRS skal fjernes. I tillegg vet vi at Venstre, Rødt og MDG er imot støtten. Det er ikke lenger flertall for støtte til HRS i Stortinget, skriver justispolitisk talsperson Lene Vågslid (Ap) til Medier24.

annonse

Hege Storhaug driver nettsiden Rights.no og har i flere år vært utsatt for press fra sosialistiske politikere som har hevdet at Rights.no er «rasistisk og islamfiendtlig».

– Hets av minoriteter

Da de rødgrønne hadde makten i 2015 ble pengestøtten til Storhaug halvert, men ikke fjernet. Nå som venstresiden vant valget kan hele støtteordningen bli historie.

annonse

– Alle de tre partiene som nå danner flertall, har gått inn for å kutte støtten til HRS. Nå er det på høy tid at vi får det til. Vi skal ikke støtte hets av minoriteter, skriver SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Senterpartiet ønsker også å fjerne HRS-støtten.

– Vi er ikke særlig begeistret for at regjeringen har finansiert HRS. De blir stadig tatt i faktafeil og opererer ikke på et journalistisk og etisk nivå som man burde forvente av enhver som mottar statsstøtte.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474