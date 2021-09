annonse

Sverige, Danmark og Finland har alle en topp-ti-plassering på den årlige rangeringen av verdens mest innovative land. Norge ligger på 20. plass.

I tillegg til våre nordiske naboer har også Sveits, USA, Storbritannia og Nederland fått topp-ti-plassering på den årlige rangeringen av verdens mest innovative land, «Global Innovation Index 2021».

Direktøren i Patentstyret mener Norge trenger flere bein å stå på.

Det er WIPO (World Intellectual Property Organization) som publiserer rangeringen, som er et verktøy utviklet for å sammenlikne innovasjonsnivået i ulike land.

Norge på plass 20 av 130 deltagende land

Det er 80 ulike innovasjonsindikatorer som ligger til grunn for rangeringen, og i år har over 130 land blitt vurdert. I indeksen brukes BNP for å sammenligne små og store land.

Sammen med Island ligger Norge bak de andre nordiske landene. Dette er ikke overraskende, ifølge direktør i Patentstyret, Kathrine Myhre:

– Mye av næringslivet i Norge er råvarebasert, og rettet inn mot olje og gass. Sammensetningen av næringer bidrar til at vi skårer lavere på innovasjonsindeksen, sammenliknet med de andre nordiske landene.

– Norge har stort potensial for å bygge nye næringer

Myhre mener det er stort potensial for å øke verdiskapingen i andre næringer, eksempelvis helseindustri og teknologi som støtter opp om det grønne skiftet.

– I Norge er vi gode på kunnskaps- og teknologiutvikling, og på å skape nye produkter og tjenester som det er behov for i markedet. Ikke bare i Norge, men også globalt, sier Myhre, og legger til:

– Det er derfor et stort potensial for å bygge nye næringer, og med det flere næringsbein å stå på. Skal vi få til det, må vi ha en fortsatt satsing på produkt- og teknologiutvikling i næringer der Norge har et uforløst potensial.

WIPO er FN sin verdensorganisasjon for immaterielle rettigheter, og har som hovedoppgave å fremme utviklingen av immaterielle rettigheter globalt. Norge er et av 182 medlemsland.

