Henrik Ingebrigtsen er midt i opptreningen etter nok en skade som har satt ham ut av spill. Likevel har han tro på gode tider og kamp om medaljer neste sesong.

– Det er alltid muligheter. Det er derfor jeg gjør denne treningen, fordi jeg har troen.

NTB traff eldste blad løpende Ingebrigtsen-bror like etter at han hadde sett lillebror Jakob ta nok et gull i NM-sammenheng i Kristiansand tidligere i september. Denne gangen var den skadeplagede storebroren kun tilskuer.

– Det er litt spesielt. Jeg gjorde det i 2017 også, da var jeg i litt tilsvarende situasjon. Det er jo ikke gøy, men jeg ser hva jeg går glipp av og hvilket nivå jeg må være på for å ta gull igjen, sier han.

Henrik Ingebrigtsen ble i juni operert på et sykehus i Sveits. Han brøt en 5000 meter i Firenze tidligere samme måned med store smerter, og MR-bilder viste at venstre hamstring var nesten helt avrevet.

Går så bra det kan

Han gikk dermed glipp av OL i Tokyo og resten av årets sesong. Nå er han midt i opptreningen. Da NTB pratet med han under NM hadde han tidligere på dagen gjennomført to økter på et treningssenter i Kristiansand. Morgenøkta gikk i bassenget, mens ettermiddagsøkta fant sted på en ellipsemaskin.

– Det går så bra som det kan, men ikke så fort som jeg vil at det skal. Jeg har fått gjort det jeg skal av trening, men har ikke begynt å jogge ennå. I løpet av en måned har jeg nok kommet meg tilbake til å trene en del løping, om enn ikke helt normalt.

Han sier at den første perioden med løping er som en kneik som må forseres.

– Fra første joggeøkt går det en fem-seks uker før det på en måte begynner å flyte ganske greit igjen. Derfra trenger jeg to måneder før jeg er i relativt god form.

– Jeg må være litt forsiktig med å øke farten for fort. I operasjonsområdet er det vev som skal gå seg til, men vi satser på at når vi bikker jul, bør jeg kunne gjøre nesten normal trening.

Tror på gode tider

Dersom treningen går som Ingebrigtsen håper, har han god tro på at han nok en gang skal kunne levere gode tider på tartandekket.

– Det er vanskelig å si. Om kroppen fungerer vil jeg «perse» på 5000 meter og komme meg ned mot 13 blank, sier han på spørsmål om hva neste sesongs mål blir.

Lillebror Jakob har norgesrekorden på øvelsen med tiden 12.48,45. Bak ham er det derimot god plass. Marius Bakken, som lenge hadde norgesrekorden, er nest best gjennom tidene med 13.06,39. Henrik Ingebrigtsen er med sine 13.15,38 5.-mann på lista, også bak Filip Ingebrigtsen og Sindre Buraas.

Og Henrik Ingebrigtsen ser altså heller ikke bort fra at han kan kjempe om medalje. Han sier broren Jakobs prestasjoner gjør at han vet hva som er mulig.

– Jakob legger lista, og jeg vet hva jeg må gjøre på trening.

