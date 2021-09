annonse

Verden har ikke levert på løftene fra Paris, sier statsminister Erna Solberg. Hun kan opplyse om at det er dårlig stemning i forkant av klimatoppmøtet i høst.

– Det er påtakelig dårligere stemning før Cop 26, særlig fra mange av landene som står i fare for å få de største utgiftene knyttet til klima, små øystater og fattige land, sier Solberg til VG.

Solberg deltok mandag på et forberedende klimatoppmøte mellom 25 land i FNs hovedkvarter i New York. Flere viktige statsledere, deriblant Kinas president Xi Jinping og Indias statsminister Narendra Modi, var fraværende.

– Mange land venter at de rike landene tar mer ansvar for sine utslipp, og for klimafinansiering, sier Solberg.

– Stemningen var kanskje hardere enn det man hadde ventet for et par år siden. Det skyldes at en rekke land som hadde god økonomisk utvikling, nå har en veldig nedgang i sin økonomi. Derfor blir det mye spørsmål om penger, sier hun.

Klimatoppmøtet COP26 skal etter planen avholdes i Glasgow i Skottland i november.

