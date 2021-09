annonse

Den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande vakler, og det er frykt for at det hele faller. Noen spår systemkrise og andre tror at markedet vil rydde seg selv.

Det spekuleres i om kinesiske myndigheter sitter stille, om så kan det bli en demper på et ungt eiendomsmarked. Det ble liberalisert for et par tiår siden, det har bare gått opp og det har ført til mye spekulasjon.

Noen mener at kinesiske myndigheter kommer til å gripe inn. Utfallet er uvisst, og Evergrande har varslet at de ikke klarer å gjøre opp for sine forpliktelser. Frykten er at de vil havne i mislighold overfor kreditorer denne uken. Dette har skapt uro på verdens børser. De har kanskje hatt en for høy vekst under pandemien, og nå begynner problemer å dukke opp. Evergrande har vært kjent som et problem lenge, men det har til nå blitt sett på som noe lokalt.

Spørsmålet er om Evergrande er «too big to fail», selskapets gjeldssituasjon er uoversiktlig og en vet ikke hvor mange uformelle kreditorer som er involvert. Før nyttår var gjelden 2700 milliarder kroner, dette skjulte de ved å pynte på tallene. Men det ble avdekket. Aksjekursen har falt med 85 prosent på ett år og selskapet har oppnådd kredittrating «junk».

En konkurs kan utløse en dominoeffekt.

Evergrande er tungt inne i boligbygging og i Kina er det titalls millioner tomme leiligheter i spøkelsesbyer. Evergrande er landets nest største utbyggerselskap, de eier 230 millioner kvadratmeter og er involvert i 234 byer. De har solgt, men ikke ferdigstilt rundt 1,5 millioner boliger. De skylder også underleverandører oppgjør for flere måneder, og har over 800 eiendomsprosjekter under bygging. Men mange av dem har stoppet opp på grunn av manglende likviditet.

Xu Jiayin etablerte Evergrande.

Det var i 1996 da Kina åpnet for økonomisk vekst. Han var høyt oppe i kommunistpartiet og møtte åpen dør i banken. Den gang tilhørte all eiendom staten og det var gode tider i bransjen. Pengene satt løst og mye gikk til bygg og anlegg. Folk kjøpte og solgte til stigende priser.

Big tech sliter

Det er ikke bare i eiendomsbransjen Kina opplever en nedtur. DN skriver at børsverdiene på de seks største kinesiske teknologiselskapene har falt med nesten 10.000 milliarder kroner. Aksjekursene på Tencent og Alibaba har falt med nesten 20 prosent siden nyttår. Kommunistregimet har innført forbud mot å drive privatundervisning med profitt, og finansteknologiselskapene, som utgjorde en trussel mot den statskontrollerte finanssektoren, har blitt vingeklippet.

– Investorer har lukket øynene for det lunefulle politiske systemet i Kina. Nå straffes mange investorer. Det er kun en av mange risikoer som en må ta høyde for, sier Carson Block i et intervju med Bloomberg tv.

60 millioner nybygde boliger står tomme i Kina.

Likevel stiger de i verdi. Årsaken er at kredittilgangen er god – de kjøpes og selges i et stigende marked. Etter virusutbruddet har verdensøkonomien fått en alvorlig knekk, og Kina er en eksportøkonomi. De har hatt en fin vekst lenge, og når alt går opp har de feid problemer under teppet.

Det finnes flere signaler til uproduktiv vekst over hele landet, skrev Resett i 2019, og sa at Kina har bygd mer enn 50 spøkelsesbyer – store metropoler med tomme kontorbygg, leiligheter, kjøpesentre og flyplasser. På landsbasis er mer enn 20 % av alle hjem tomme. Overkapasiteten i større industrier skal ligge på rundt 30 %, noe som fører til at fabrikker sliter med inaktivitet, og at flere varer råtner i varehus.

Spøkelsesbyene er store og praktfulle byer med flotte hus, ruvende skyskrapere, kunstige innsjøer, parker og godt utbygd veinett. Spøkelsesbyene i Kina har alt. Bortsett fra én ting: innbyggere. Etter finanskrisen i 2008 gikk myndighetene aktivt inn med stimuleringer, men mye gikk til spekulasjon slik som børs og eiendom.

Forfatteren av boken «China’s Great Wall of Debt», Dinny McMahon, sier at spøkelsesbyene kommer av billig kreditt som har drevet frem prosjekter som ikke bygges for noen, annet enn å opprettholde aktiviteten. Det har blitt drevet frem av et overforbruk av billig lån, i stimuleringspakker etter finanskrisen i 2008, forteller McMahon. Han sier at lokale myndigheter rundt om i Kina prøvde å stimulere økonomien ved å sette i gang store byggeprosjekter.

Kelly Chen i DNB Markets tror ikke kinesiske myndigheter vil la eiendomsgiganten Evergrande gå konkurs.

– Dette blir en test på hvor langt myndighetene er villige til å gå. Jeg tror ikke de vil bli sittende på sidelinjen og la dette blir det som popper boligboblen i Kina, sier hun til E24.

Chen tror at en konkurs kan påvirke Norge. Kina er også blant verdens største importører av råvarer, der boligbyggerne er storforbrukere. For Norge vil det bety mindre etterspørsel etter skip og olje.

