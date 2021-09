annonse

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) slår fast at Russland er ansvarlig for drapet på den tidligere agenten og regimekritikeren Aleksandr Litvinenko i 2006, melder NTB.

Litvinenko ble forgiftet med det radioaktive stoffet polonium-210 da han drakk en kopp te. Han bodde i London da dette skjedde.

EMD slår fast i en kjennelse tirsdag at Litvinenko ble drept av de to russerne Andrej Lugovoj og Dmitri Kovtun, og at de to handlet på vegne av russiske myndigheter.

Litvinenko var kritisk til myndighetene i Kreml og forhenværende russisk FSB-agent. En britisk undersøkelse har tidligere konkludert at russiske agenter drepte ham. Russland nekter for å ha vært involvert.

Det var Litvinenkos enke Marina Litvinkenko som klaget saken inn til EMD. Hun har engasjert seg i saken i mange år.

