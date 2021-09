annonse

Det er forsker Simen Gaure ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som er ute med kritikken.

«Da de første spekulasjonene om at viruset kunne ha lekket fra et laboratorium i Wuhan dukket opp, ble det raskt avskrevet som en konspirasjonsteori», skriver han.

Men deretter avkler han argumentene som ble fremsatt i et åpent brev i det medisinske tidsskriftet The Lancet den 19. februar 2020. Der hevdet 27 vitenskapsfolk at det finnes overveldende beviser for at viruset har et naturlig opphav.

Resett har tidligere dekket hullene i den argumentasjonen.

Les også: To artikler ble sentrale i å stemple lab-leak hypotesen som en konspirasjon – slik kan de knyttes tilbake til Anthony Fauci og Peter Daszak (+)

Også Gaure mener argumentasjonen ikke holder mål. «Argumentet og konklusjonen henger ikke sammen», mener han og skriver at det er hevet over tvil at Wuhan Institute of Virology drev eksperimenter med koronavirus legitimt.

«Det har vært kjent siden 2015 at et institutt i Wuhan gjorde nettopp slike eksperimenter med koronavirus, som publisert av Zhengli-Li Shi m.fl. i Nature Medicine 9. november det året», skriver han og påpeker at det «har skjedd før at smittestoffer har sluppet løs fra høysikkerhetslaboratorier: I 1978 slapp koppervirus løs fra et laboratorium i Birmingham. Én person døde. Det finnes mange flere eksempler.»

Ikke pressen, men akademia

I sommerferien publiserte tidsskriftet British Medical Journal en artikkel av Paul D. Thacker. Journalisten undrer der om pressen har falt for en desinformasjonskampanje om opprinnelsen til covid-19 siden de avviste lab-leak hypotesen. Dette griper Gaure tak i, men han mener det er akademia som i hovedsak er å klande snarere enn media.

«Jeg er ikke helt enig med Thacker i at pressen har falt for en desinformasjonskampanje. Jeg synes derimot det ser ut som at deler av det vitenskapelige medisinske miljøet har rotet seg bort i noe slikt», skriver han.

Gaure peker på det Resett har omtalt flere ganger, rollen til Peter Daszak i EcoHealth Alliance, som fikk finansiering fra Anthony Faucis føderale institutt, National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID).

Les også: Mottok penger fra Fauci – her beskriver han Wuhan-labens manipulering av coronavirus

Forskeren ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet peker på interessekonflikter og «enkelte andre indikasjoner på at covid-19 ikke håndteres helt som andre virussykdommer» innenfor akademia.

– Alt i alt tror jeg det vitenskapelige miljøet har en ryddejobb å gjøre i denne saken, i høyere grad enn det pressen har, skriver Gaure avslutningsvis.

