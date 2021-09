annonse

Islamsk stat (IS) er imot Talibans islamske emirat. Gruppens ledere hevder at kun deres kommende kalifat er den islamske verdens eneste legitime regjering.

The Long War Journal rapporterer at terrorgruppens filial i Sentral- og Sør-Asia, Islamsk stat i Khorasan-provinsen (ISKP), har påtatt seg ansvaret for en rekke bombeangrep mot Taliban-konvoier i flere steder i byen Jalalabad, hovedstaden i Nangarhar-provinsen. Gruppen hevder at 35 Taliban-medlemmer ble drept eller såret i angrepene, selv om antallet omkomne ikke har kunnet verifiseres av uavhengige kilder.

Amaq News Agency, en mediearm for IS, har gitt ut en uttalelse om angrepene, samt en kort video som viser en improvisert eksplosiv enhet (IED) som blir detonert under et Taliban-kjøretøy. Et skjermbilde fra videoen kan sees ovenfor.

Amaq hevder at hele syv bombinger ble utført 18. og 19. september, med den siste eksplosjonen som skjedde utenfor det indiske konsulatet i Jalalabad. Andre jihadister har angrepet det indiske konsulatet inne i byen tidligere, men det er ingen indikasjon i Amaqs rapportering om at det diplomatiske stedet bevisst var målet denne gangen.

Stor ISKP tilstedeværelse

ISKP har tidligere kontrollert en rekke distrikter i Nangarhar-provinsen, inkludert territorier ved Tora Bora-fjellene, som en gang var hjemmet til Osama bin Laden.

Fra begynnelsen av 2016 kontrollerte angivelig ISKP-jihadister 10 distrikter i Nangarhar. Imidlertid krympet områdene under terrorgruppens kontroll i månedene som fulgte, som følge av kamper mot det amerikanske militæret, sikkerhetsstyrkene til den nå avsatte afghanske regjeringen, samt rivaliserende jihadister fra Taliban og al-Qaida.

På tross av å å måtte gi opp å kontrollere territorium, har ISKP beholdt et omfattende terrornettverk i Nangarhar. Dette nettverket har fått en ny tilstrømning av personell de siste månedene, ettersom tusenvis av jihadister har blitt frigjort fra Afghanistans fengsler, inkludert i Jalalabad, som følge av Talibans blitzovertagelse av landet.

Amerikanske angrep

26. august sprengte en selvmordsbomber fra ISKP seg selv utenfor flyplassen i Kabul, under USAs kaotiske tilbaketrekning. Flere titalls individer ble drept i bombingen, inkludert 13 amerikanske tjenestepersoner.

Det amerikanske militæret lanserte et gjengjeldelsesdroneangrep mot en ISKP-«planlegger» i Nangarhar én dag senere, men ga ingen ytterligere detaljer om målet eller om antall omkomne som følge av angrepet.

Noen dager senere gjennomførte det amerikanske militæret et luftangrep i Kabul, som det hevdet var nødvendig for å «nøytralisere en overhengende trussel» fra ISKP. 17. september ble USAs sentrale kommando (CENTCOM) tvunget til å innrømme at ingen terrorister ble drept i bombingen, men at ti sivile, inkludert syv barn, måtte bøte med livet i stedet.

