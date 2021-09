annonse

Da legen på Ullevål sykehus nektet å skrive ut ytterligere resepter på metadon, svartnet det for domfelte.

Straffet

Domfelte (31) er tidligere straffet en rekke ganger. 19 september 2016 ble han dømt til fengsel ved Sør-Gudbrandsdal tingrett dømt til fengsel i 11 måneder, hvor to måneder ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Denne dommen som i denne artikkelen refereres, omhandler i tillegg hele 12 straffbare forhold.

Hovedforhandling

Nærværende rettsforhandling ble holdt 8. september 2021 i Oslo tinghus. Domfelte møtte. Han erkjente seg ikke skyldig for å ha utført vold overfor legen og sykepleieren, men innrømmet ellers straffeskyld for de ti andre forholdene tiltalebeslutningen omfattet.

LAR-behandling

Både overlegen og sykepleieren hadde hatt flere møter på Ullevål sykehus med domfelte tidligere i forbindelse med et LAR-prosjekt.

Dette er et legemiddelassistert rehabiliteringsprogram for substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet. Pasientene blir hovedsakelig behandlet med metadon.

Domfelte hadde i forkant tilbragt et langt utenlandsopphold i Spania, hvor han hevdet å ha fått oppfølging for sine rusproblemer fra spanske myndigheter. Han var av den oppfatning at han kunne fortsette denne rusutredningen i LAR når han kom tilbake til Norge, og bestilte derfor legetime på sykehuset for å få foreskrevet metadon.

Ble nektet

Den kvinnelige overlegen fortalte domfelte at på bakgrunn av hans utenlandsopphold, var han skrevet ut av LAR rehabiliteringen, samtidig som han fikk beskjed om at han ikke ville få videre resepttilgang på mer metadon.

Ble rasende

Domfelte fortalte retten at det «svartnet» for ham da overlegen ikke ville skrive ut mer metadon, samtidig som hun forsøkte å forlate rommet.

Men, domfelte nektet for å ha slått henne med knyttet hånd i ansiktet, samt at han hadde oppført seg voldelig og/eller truende overfor sykepleieren.

Overlegen og sykepleier hadde en helt annen versjon av hendelsen, og som overfor retten fremsto som troverdig.

Overlegen meddelte retten at domfelte låste døren ut fra rommet, samtidig som han sperret utgangen. Deretter slo han overlegen med knyttet hånd i hennes venstre kjeve. Slaget var så kraftig at hun falt og gikk rett gulvet.

Sykepleieren prøvde å hjelpe overlegen, men hun ble også dyttet og slått i overarmen.

Overlegen og sykepleieren tilhører en yrkesgruppe som er særskilt vernet mot vold etter straffeloven § 286.

Dom

Domfelte ble dømt for følgende forhold:

To overtredelser av straffeloven § 286 (vold mot særskilt utsatte yrkesgrupper).

En overtredelse av straffeloven § 266 (hensynsløs adferd).

Seks overtredelser av straffeloven § 231 (narkotikalovbrudd).

En overtredelse av straffeloven § 181 første ledd (ordensforstyrrelse).

En overtredelse av legemiddelloven § 31 annet ledd, jf. § 24 første ledd (besittelse av narkotika).

En overtredelse av straffeloven § 332 første ledd (heleri).

Straffen ble satt til samfunnsstraff i 240 timer, med en gjennomføringstid på åtte måneder, subsidiært åtte måneder fengsel.

Domfelte måtte i tillegg «tåle» inndragning av kroner 10 000,- til staten, grunnet salg av narkotika.

Formildende

I utgangspunktet mente dommerfullmektig, Katrine Bergum Røysland, at alle de straffbare forholdene tiltalte nå skulle dømmes for, kvalifiserte til en ubetinget fengselsstraff på rundt et år og tre til fire måneder.

Men, dette var før de eventuelle formildende omstendighetene i denne straffesaken dommeren ønsket å vektlegge og hensynta.

Dommeren bemerket bant annet, relatert til de unnskyldende og formildende omstendighetene i sakens anledning:

Foruten volden overfor legen og sykepleieren, tilsto domfelte de øvrige forholdene øyeblikkelig.

Dette resulterte i at hovedforhandlingen kunne retteføres på en dag, og ikke to som berammet.

Tilståelsen tilsa at åtte vitner slapp å vitne, og dette utgjør en prosessøkonomisk besparelse.

Saken har hatt en lang saksbehandlingstid, samt en liggetid på fire til fem måneder.

Hovedforhandling i saken ble avlyst seks ganger, uten at dette kunne lastes domfelte.

Domfelte begynte med rusmidler allerede i 12 års alderen, og hoppet ut av skolen.

Han har bodd på en rekke ulike barnevernsinstitusjoner.

Han er den yngste i Norge som fikk foreskrevet metadon.

I dag følges domfelte opp av kirkens bymisjon, og primærkontakten fortalte retten at domfelte responderer svært godt på det behandlingstilbudet som spesielt er tilrettelagt for ham.

Han bor nå i en kommunal bolig med forlovede og to hunder.

Domfelte beskrives som rolig, stabil og han følger avtaler.

Sett i relasjon til ovennevnte, konkluderte dommerfullmektig, Katrine Bergum Røysland, følgende:

«Slik situasjonen for tiltalte er i dag, er det rettens syn at en straff i form av fengsel vil kunne ødelegge tiltaltes gode progresjon, stabilitet og utvikling. Dette sammenholdt med den lange tiden som har gått siden de straffbare handlingene fant sted, gjør at retten finner det klart at det i saken her bør reageres med samfunnsstraff».

