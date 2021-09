annonse

Taliban hevder seg å tolke islam korrekt. Deres kamp har hele tiden gått på å innføre sharia slik de mener profeten Muhammed ønsket.

Da de tok makten i Afghanistan i august lovet de å gi kvinner rettigheter, innenfor islam, som de la til. Nå ser vi i praksis hva det innebærer.

«Kvinner får ikke gå på jobb, og jenter får ikke lov å ta høyere utdanning. Dette skjedde også sist de styrte på 90-tallet,» skriver NTB som rapporterer at ordfører i Kabul, Hamdullah Namony, på søndag fortalte pressen at bare kvinner som ikke umiddelbart kan erstattes av menn, har lov til å arbeide.

En kvinne sier til nyhetsbyrået AFP at både hun og alle kvinnene med høye stillinger i utenriksdepartementet i landet har mistet jobbene sine.

– Jeg kan like godt være død, sier kvinnen, som ønsker å være anonym.

Kommentar

Taliban, betyr «studenter» på pashto. Og det de er studenter av, er islam. Denne bevegelsen er rettledet av de samme islamske tekstene som ligger til grunn for norske islamske koranskoler og moskeer. Men det er islam i sin ærlige, rendyrkede form.

Problemet med islam er at de fundamentalistiske fortolkningene alltid vinner over tid der det oppstår teologiske debatter. Det er koranen og hadithene som studeres, og de gjengir i konkret form profeten Muhammed liv (f 570 e. Kr d. 632 e. Kr). Kvinnene i islam behandles slik Muhammed beordret at kvinner skulle behandles. Problemet er at standarden var ganske annerledes da.

Islam er på vei inn i Norge. Antallet som har en muslimsk identitet er over 200.000 mennesker. Islam blir stadig mer synlig, stiller krav om plass, ogunge jenter går oftere med hijab. Denne islamiseringen applauderes i norsk offentlighet.

Men hvem tør ærlig å snakke om islam slik Taliban fortolker den?

Norske medier vil normalt nøste i norske forbindelser når noe skjer i verden. De vil intervjue noen «eksperter». Men det er en påfallende mangel på oppmerksomhet om at islam er den religionen som vokser raskest i Norge, og at det er islam som inspirerer Taliban.

Hvorfor stiller ikke norske medier kritiske spørsmål til Islamsk Råd Norge, til talsmenn for moskeer og koranskoler og til de mange som er ute og beklager seg over all «islamofobien» som angivelig finnes i Norge?

I Afghanistan pålegges kvinner å bære burka, til nød en hijab inntil videre. Hijab og burka er uttrykk for det samme utgangspunktet. Det handler om islams patriarkalske syn på kvinner.

Men mediene i Norge vil ikke ta i det. De lukker øynene. Det samme gjør norske akademikere, og folk flest. De aller fleste blir beskjemmet om noen «snakker stygt om islam».

Men de vet ikke hva islam faktisk er.

