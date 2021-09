annonse

Det er fra Arbeiderpartiet forslaget kommer.

De mener politiet ikke har tillit og tror at en kvittering fra politiet vil bidra til mindre stigmatisering av ungdom med minoritetsbakgrunn.

– Det er et stort problem i mange land at ungdom med minoritetsbakgrunn blir stoppet av politiet og opplever at det ikke finnes noen legitim grunn til at det skjer. Dette skjer også i Norge og i Oslo. Det er problematisk og stigmatiserende for dem som opplever det, sier byrådsleder Raymond Johansen til Aftenposten.

I byrådserklæringen har de et forslag om en kvitteringsordning.

– Mange enkeltsaker og flere mindre undersøkelser understøtter at unge med minoritetsbakgrunn urettmessig blir stanset av politiet.

En kvitteringsordning betyr i praksis at alle som blir kontrollert av politiet, skal få en kvittering som beviser at personen er blitt kontrollert. På kvitteringen skal grunnen for kontrollen komme frem, skriver Aftenposten.

Johansen får støtte av nyvalgt stortingsrepresentant fra Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap).

– Vi har sett mange eksempler i mediene og i sosiale medier på ubehaget av å bli tilfeldig stoppet, sier hun. Gunaratnam hevder at hun har hørt eksempler fra folk hun kjenner, blant annet fra familiemedlemmer.

– For politiets del vil en kvitteringsordning være med på å bevisstgjøre dem selv på hva det er som gjør at de stopper noen, sier Gunaratnam.

Forslaget har blitt fremmet tidligere. Justisdepartementet avviste en forespørsel om å etablere ordningen i Oslo politidistrikt i fjor.

Politiets ansatte er imot

Politiets Fellesforbund ønsker ikke å gi forslaget mer oppmerksomhet, men henviser til en kommentar de ga ifjor etter at George Floyd døde under en pågripelse i mai 2020.

– En kvitteringsordning som dette kan være med på å vanskeliggjøre helt nødvendige politioppdrag, uten at vi helt kan se hva en får igjen for det. Tillit skapes i relasjon med folk. Derfor er satsing på dialogskapende arbeid og forebyggende arbeid riktig vei å gå, sa leder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad den gang.

