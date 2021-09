annonse

Synergien mellom tankerdronen MQ-25C Stingray og femtegenerasjonsjagerflyet F-35C kan vise seg til være svært effektiv for å motvirke kinesiske antiskip-missiler.

Ved første øyekast kan lufttanking av et F-35-jagerfly ikke virke særlig banebrytende, ettersom jagerfly har blitt tanket opp i luften i flere tiår. Men hva om det var et hangarskipbasert F-35C-jagerfly, som ble tanket opp over havet av en hangarskipbasert drivstoffdrone? Det endrer ting, ettersom USAs nåværende flåte av tankerfly er for store til å operere fra hangarskip.

I denne sammenhengen melder The National Interest at den amerikanske marinens MQ-25C Stingray – en hangarskipkompatibel tanker-drone – har overført drivstoff til F-35C – den hangarskipbaserte utgaven av F-35 – for første gang i historien. Tidligere har slik drone-til-jagerfly-drivstofføverføring kun funnet sted under kontrollerte omgivelser ved amerikanske militære flyplasser.

Dette er en milepæl i militær sammenheng. Ikke bare fordi det dobler angrepsrekkevidden til F-35C, men også fordi det åpner opp for en helt nye oppdragsmuligheter for jagerflyet– inkludert bedre overvåking, målretting, samt nettverks- og offensive angrepskapasiteter.

Spesielt utfører tankdronen MQ-25C Stingray en spesifik og ekstremt kritisk oppgave, som gjør at amerikanske hangarskip kan operere utenfor rekkevidden til de potensielt svært truende kinesiske DF-21D «hangarskip-døder»-missilene, som skal kunne ta ut skip som opererer så langt som 1600 kilometer unna.

Ifølge Lockheed Martin har F-35C en kampradius på opptil ca. 950 kilometer, som betyr at når det når den distansen, må det snu og returnere til hangarskipet for tanking, med mindre det fylles mer drivstoff i luften.

Nye kapasiteter

Det spekuleres stadig i om hangarskip er forbi sine glansdager, men høytstående tjenestepersoner i US Navy insisterer på at amerikanske hangarskip kan operere fritt hvor som helst, til tross for den økte trussel som et stadig større arsenal av kinesiske anti-skip missiler potensielt kan utgjøre for dem.

De viser til at moderne amerikanske hangarskip har flere lag av forsvarssystemer mot innkommende missiler, inkludert høyteknologiske laseravskjærere, elektroniske krigsføringssystemer (jamming), samt flere forskjellige skipsbaserte missilforsvarssystemer.

Likevel gir rekkeviddeutvidelsen for F-35C-jagerfly – som tankerdroner muliggjør – en betydelig fordel for den amerikanske marinen, fordi maritime militære kommandører får et mye større utvalg av taktiske angrepsmuligheter, samt en økt evne til å overleve angrep.

Regnestykket

Et kinesisk DF-21D anti-skip missil kan reise så langt som 1600 kilometer, som betyr at et hangarskipbasert F-35C-jagerfly ikke kan nå fiendtlige mål på land, hvis hangarskipet skal operere i trygge farvann utenfor missilets rekkevidde.

Et F-35C-jagerfly vil ikke kunne nå målet hvis det er 1600 kilometer unna, fordi det vil måtte snu før det ankommer målet. Et F-35C-jet som kan bli tanket opp i luften, derimot, kan lett nå militære mål på land, med en oppholdstid som er tilstrekkelig lang nok til å søke etter mål og respondere på ny kampinformasjon, hvis nye mål skulle dukke opp.

Når det gjelder kinesiske DF-26 «hangarskip-døder»-missiler, er omstendighetene annerledes, gitt at disse missilene angivelig kan ta ut mål som befinner seg så langt som 2600 kilometer unna. Likevel, gitt at F-35 jagerfly fungerer som en luftbasert etterretnings-, overvåkings og rekognoseringsnode i et større militært nettverk – i stand til å lokalisere mål og dele data med resten av nettverket fra svært lange avstander – kan F-35C-jagerfly med dobbel rekkevidde utføre helt nye oppdrag.

Et F-35C-jagerfly kan fungere som en overvåkingsnode i et bredere flerdomenenettverk, slik at det kan vise vei for andre fly, varsle vennlige overflateskip om fiendtlige mål som nærmer seg, og til og med hjelpe til med å veilede langdistansemissiler til å ta fiendtlige militære mål.

