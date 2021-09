annonse

Mannen som er siktet for drapet på en Nav-ansatt på Årstad i Bergen mandag, blir varetektsfengslet i fire uker.

Fengslingen er med brev-, besøks- og medieforbud, skriver NRK. Den 39 år gamle mannen varetektsfengsles på bakgrunn av faren for bevisforspillelse. Han samtykket til fengsling, men var ikke selv til stede i fengslingsmøtet.

Mannen kom til Norge som kvoteflyktning fra Libya i 2011. Han fikk norsk statsborgerskap i 2019. Libya er et muslimsk land. Men det har så langt ikke kommet signaler fra politiet om at det er religiøst motivert. Politiadvokaten sier ifølge VG at de vurderer om de skal be om psykiatrisk undersøkelse av mannen. Dette gjøres i saker hvor det er tvil om en siktets tilregnelighet på gjerningstidspunktet.

Han er også siktet for grov kroppsskade, fordi knivangrepet rammet en annen ansatt, en kvinne i 30-årene.

Påtaleansvarlig Christine Møen Wisløff sier til NTB at politiet nå skal ta vitneavhør og gjennomføre tekniske undersøkelser slik at de kan kartlegge hendelsesforløpet så godt det lar seg gjøre.

– Det er ikke satt noe tidspunkt for nye avhør av siktede, men politiet ønsker på sikt å ta et nytt avhør av mannen, sier hun.

Wisløff legger til at politiet fortsatt ønsker tips fra de som har observasjoner i området rundt Nav Årstad før klokken 10 mandag.

