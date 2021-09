annonse

NRK Nyhetsmorgen klarer stadig å utvide sine grenser og nå nye høyder for det journalistiske babbelet som de i fem av ukedagene serverer lytterne.

Mandag 20. september gjorde de et forsøk på å gjøre rede for rekordhøye strømpriser i Norge og resten av Vest-Europa og en mulig løsning av dette problemet. Det gjorde de ved å slippe til en forsker fra Universitetet i Bergen som foreslo utbygging av et overføringsnett for elektrisitet mellom Nord- og Sør-Europa. Det er mer vind i Nord-Europa og mer sol i Sør-Europa, og ved å utveksle sol- og vindenergi mellom nord og sør, kan man utnytte denne forskjellen og gjøre kraftforsyningssystemet mer stabilt, hevdet forskeren.

Nyhetsmorgen avsluttet sin strømreportasje ved å intervjue en nordmann som driver hotell i Liverpool i England om forskjellen mellom strømbruk i England og Norge. Mens man i England, på grunn av høye strømpriser, slår av strømmen i rom der det ikke er folk til stede, står folketomme rom og kontorlokaler i Norge med fulle lys på natta gjennom. I England er kraftprisene nå så høye at man har satt kullfyrte kraftverk i drift igjen, kraftverk som er ute av drift for å slippe til den grønne vindkraften som det er alt for lite av på grunn av svak og ustabil vind. Og som det heter i en kommentar fra en kraftprognosemaker: «En av de største utfordringene i kampen mot klimaendringene vil være å holde lysene tent.»

I sin strømprisreportasje slapp NRK også til en seniorrådgiver fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Hun sa at det som skjer på kraftmarkedet i Europa, er et sammenfall av flere omstendigheter. Planen er at vind- og solkraft skal erstatte kraft produsert av kull og naturgass. Alle vindparkene har produsert mindre kraft enn ventet på grunn av lite vind, opplyste seniorrådgiveren.

Så kunne lytterne låne øre til forskeren fra Bergen med sitt «framforskede» løsningsforslag på kraftkrisen. Men ikke et ord om hvorfor man i Norge kan komme til å måtte betale en strømregning som kan knekke økonomien til både privathusholdninger og industriselskaper. Dette kan skje i Norge der bortimot 100 prosent av strømmen til fastlandet kommer fra grønn vasskraft. Og det ville ha vært kraftoverskudd i Norge til enhver tid om ikke kraftselskapene hadde tappet ned vannmagasinene for å eksportere strøm i store mengder og med stor fortjeneste til land som Danmark, Tyskland og England.

I mai i år ble en direkte kraftkabel mellom Norge og Tyskland åpnet med nærvær av forbundskansler Angela Merkel. Hun var sikker på at dette ikke vi være den siste strømkabelen mellom de to landene. Om snaut et par uker åpner en ny direktekabel mellom Norge og England. Den vil neppe bli liggende ubrukt med den alvorlige strømkrisen som allerede er i gang i England, som kan øke og skape katastrofale tilstander for engelske privathusholdninger og industri og ditto i Norge, mens kraftselskapene kan gni seg i hendene over astronomiske profitter.

Norge har bundet seg til kraftmarkedet i EU via Acer-avtalen. Overfor opinionen forklarer politikerne Norges tilslutning til ett felles kraftmarked i EU med at det er ledd i det grønne skiftet. Norge skal være behjelpelig med å få ned CO2-utslippene i EU, men følgene vil svi, noe som vanlige folk trolig vil merke til vinteren. EUs kraftpolitikk skal ikke bare sørge for den grønne revolusjonen, den skal også skape lik kraftpris i det felles europeiske kraftmarkedet. De komparative økonomiske fordelene Norge har hatt ved å kunne tilby landets industri billig og grønn elektrisk energi, vil forsvinne.

Med politikernes plan om å avvikle oljeindustrien til havs vil de økte kraftprisene samtidig prise ut norsk fastlandsindustri. Landet beveger seg mot en økonomisk kræsjlanding. Husk da å sette høreledningen til mobilen godt fast i øregangen. Og med NRK Nyhetsmorgen på øret, som forklarer det norske kraftmysteriet, kan man spenne fast sikkerhetsbeltene og sette sin lit til skjebnen.

