En ny studie utført av University of Ottawa Heart Institute viser at 1 av 1.000 mRNA vaksinasjoner fører til betennelse i hjerte eller hjertepose, og at det først og fremst er gutter og yngre menn som rammes av disse bivirkningene.

Studien er gjennomført i perioden 1. juni til 31. juli på pasienter diagnostisert med myokarditt (hjertemuskelbetennelse) og perikarditt (hjerteposebetennelse) i Ottawa og som har mottatt en mRNA vaksine i løpet av den siste måneden før innleggelsen. Frekvensen er beregnet ut fra antall vaksiner administrert i Ottawa-regionen i de aktuelle periodene.

32 pasienter ble identifisert. Av disse ble 18 diagnostisert med myokarditt, to med perikarditt og 12 med betennelse i både hjertemuskelen og hjerteposen. Gjennomsnittsalderen var 33 år, og av disse var 29 menn og to kvinner. I fem av tilfellene utviklet pasientene symptomer etter den første vaksinedosen, i de 27 øvrige etter den andre. Gjennomsnittlig tid før symptomene oppsto var en og en halv dag etter vaksinering – den korteste etter en dag, den seneste etter 26 dager.

En rekke symptomer ble rapportert hvor brystsmerter utgjorde majoriteten. Alle pasientene kom seg etter noen dagers behandling på sykehus og er utskrevet. Videre oppfølging er nødvendig for å avdekke eventuelle langtidsvirkninger hos disse pasientene, skriver forskerne.

Med unntak av to pasienter hadde alle mottatt Pfizer eller Moderna vaksiner, eller en kombinasjon av disse. De to siste fikk AstraZeneca i første dose og Moderna i den andre.

Forskerne skriver at dette er den største serien av pasienter med disse bivirkningene etter mRNA-vaksinene som hittil er gransket. Tidligere studier har antydet en forekomst på 1 av 100.000, altså en tiendedel av funnet i den nye studien. Forskerne påpeker at svakheten ved de tidligere studiene er at de kun er basert på offentlige helsedata og ikke på granskning av hvert enkelt tilfelle av diagnostiserte pasienter – slik tilfellet er i denne studien.

En rapport fra Israel i april 2021 viste en tydelig sammenheng mellom mRNA vaksinene og disse komplikasjonene. Forekomsten var 5 til 25 ganger høyere enn den normale frekvensen hos unge menn, skriver forskerne.

Videre forteller de at det pga. mangler i de offentlige vaksineregistrene i Ottawa ikke har vært mulig å bryte andelen av de granskede tilfellene ned på spesifikke aldersgrupper. De mest utsatte har derfor havnet i en samlegruppe på 18-30 år. Amerikanske data viser imidlertid 6 ganger høyere frekvens blant gutter mellom 12 og 17 år og fem ganger høyere mellom 18 og 24 år enn gjennomsnittet blant de vaksinerte. Samlet bør disse funnene tas med i vurderingene knyttet til vaksinering av barn under 16 år. Funnene kan også være et bidrag til debatten om booster-doser til personer som har erfart disse betennelsesreaksjonene, avslutter forskerne.

Studien er i fagfellesprosessen og er foreløpig publisert som en «preprint».

