USAs president Joe Biden er under press etter nye vaksineregler i New York.

Ifølge Fox News skal flere hundre ha protestert i gatene etter Biden-administrasjonens nye vaksineregler. De nye reglene innebærer at ansatte i bedrifter med over 100 ansatte må enten teste seg ukentlig for coronaviruset, eller ta vaksinen.

På sosiale medier er det lagt ut flere videoer av demonsranter som er misfornøyd med det nye regelverket.

– Stor demonstrasjon mot de nye vaksinereglene og vaksinepass ved Times Square i New York, skrev en Twitter-bruker og la ut video av protesten.

Large protest against the mandatory vaccine and vaccine pass in New York City takes over Times Square. pic.twitter.com/XCREaOWf1o — Marie Oakes (@TheMarieOakes) September 18, 2021

Reagerer

Ifølge Fox News er 60 prosent av New Yorks innbyggere fullvaksinert. Men mange er splittet over Bidens nye regelverk.

– Jeg er enig i reglene. Jeg tror at for å komme tilbake til det normale trenger vi et vaksinemandat på plass, og jeg tror det er veldig viktig å bli vaksinert for å holde andre mennesker trygge, sa en kvinne til nyhetskanalen.

Andre var mer skeptiske.

– Det går imot folks vilje, sa en.

I demonstrasjonen i den amerikanske storbyen ropte folk «Fuck Joe Biden» og hadde plakater med påskriften «medisinsk valg er en menneskerett».

Flere restauranter og forretninger i New York har de siste månedene krevd at kunder må være vaksinert ved besøk.

