annonse

annonse

Flere ble drept og mange ble sendt til sykehus.

Pakistansk taliban (TTP) mistenkes for å stå bak. Arbeiderne var en del av China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) – en fremtredende komponent av Kinas Belte-og-vei-initiativet (BRI).

Angrepet skjedde i provinsen Balochistan som ligger sørvest i Pakistan og grenser opp mot Afghanistan. Kinas ambassade i Islamabad fordømmer angrepet. De krever at pakistanske myndigheter etterforsker angrepet og straffer gjerningsmennene hardt.

annonse

Pakistans utenriksminister hevder at pakistansk Taliban, Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) sto bak angrepet. Men TTP benekter overfor Reuters at de står bak.

Les også: Ekspert om konflikten mellom jihadistene og Kina: – Trenden er klar (+)

I juli angrep en selvmordsbomber en buss som fraktet arbeidere til en demning nord i Pakistan og drepte 13 mennesker, inkludert ni kinesere.

annonse

Kina skal investere rundt 550 milliarder kroner i infrastrukturprosjekter i Pakistan, som er en del av Belte-og-vei-initiativet.

Kina har blitt Pakistans viktigste støttespiller, og de er avhengig av et godt samarbeid. Men pakistanske islamister er negative til Kinas økende innflytelse. De påtok seg ansvaret for et angrep mot et hotell i Quetta, hvor den kinesiske ambassadøren til Pakistan tilsynelatende var målet.

Kinas økonomiske ekspansjon i regionen har vært enorm. Men det er ikke alle som ønsker deres inntog velkommen. Lokalbefolkningen er ikke like entusiastiske over stadig økende kinesisk makt, innflytelse og fysisk tilstedeværelse. Spesielt ikke i områder der islamister står sterkt. Blant annet på grunn av Kinas behandling av landets egen muslimske minoritet i Xinjiang-provinsen.

Les også: Kinas vei til verdensherredømme går igjennom Sentral-Asia (+)

I et slikt scenario kan kinesiske økonomiske interesser og infrastruktur være svært fristende og sårbare mål for jihadistiske terrorangrep, som i verste fall kan sette deler av BRI-prosjektet i fare.

– TTP kommer ofte med åpenlyse trusler mot den kinesiske staten og fordømmer situasjonen som kinesiske muslimer står overfor i sitt eget land. Enda viktigere, ved å angripe China-Pakistan Economic Corridor-prosjekter, kan TTP skape alvorlige økonomiske problemer for den pakistanske staten. Det endelige målet for TTP og dens allierte anti-statlige jihadister er å destabilisere Pakistan, sier Abdul Sayed til Nikkei Asia Review.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse