NTB melder at tidligere kulturminister og stortingsrepresentant for Sp, Anne Enger, håper på en flertallsregjering med SV. Sp-ordfører Dag Håvard Johnsen er derimot uenig.

Torsdag møtes Ap, Sp og SV for sonderinger til regjerings på Hurdalsjøen Hotell. Det kan bli første steg på veien mot en flertallsregjering.

– Det er fint at de kommer i gang med sonderingene. Jeg krysser fingrene for at det går bra, sier Anne Enger til Vårt Land.

Anne Enger var leder for Senterpartiet fra 1991 til 1999. Hun var kjent som «nei-dronninga» under EU-kampen og tok Sp til rekordhøye 16,7 prosent i stortingsvalget i 1993.

Hun mener at det er naturlig at de tre partiene møtes til sonderinger, men Sp-ordfører i Lyngen kommune i Troms og Finnmark Dan Håvard Johnsen er ikke en enig. Han peker på at Sp gikk til valg på en regjering basert på Ap og Sp.

– Vi vil få trøbbel med å se velgerne våres i øynene ved neste korsvei om vi går i regjering med SV. Jeg er sikker på at Senterpartiet får en stor ripe i lakken om vi har SV med i båten, sier han til avisa.

Han peker på flere saker der han mener SV og Sp er på kollisjonskurs. Blant annet innenfor klima og miljø, CO₂-avgift, rovdyr og skatt. Heller ikke fiskeripolitikken til SV får ståkarakter.

