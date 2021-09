annonse

En ny måling viser at de tyske sosialdemokratenes ledelse over sentrum-høyre-koalisjonen CDU/CSU er blitt halvert de siste to ukene fra 6 til 3 prosentpoeng.



Det sosialdemokratiske partiet SPD har gjennom valgkampen ligget foran CDU/CSU på meningsmålingene, men nå kan det tyde på at det blir en jevnere kamp mellom de to forbundskanslerkandidatene før søndagens valg, melder NTB.

SPD holder seg på en oppslutning på 25 prosent i den nye meningsmålingen Forsa-instituttet har gjort for RTL/n-tv. Samtidig rykker CDU/CSU, med Merkels arvtaker Armin Laschet i spissen, frem til 22 prosents oppslutning.

Partiet De grønne ligger uendret på 17 prosent med sin kandidat Annalena Baerbock.

Laschet, Scholz og Baerbock møter hverandre og de andre partilederne i Forbundsdagen til en siste partilederdebatt torsdag.

