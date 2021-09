Per-Willy Amundsens utspill kom i forbindelse med en diskusjon på Facebook, under et innlegg skrevet av FpU-fylkesleder Emil André Taftø i Troms og Finnmark. I innlegget takket Taftø sine lokallagsmedlemmer for innsatsen i valgkampen, men Amundsen mener han har lite å takke FpU for.

– FpU har ikke bidratt med noe som helst i min valgkamp. Takk, men nei takk, skriver Amundsen i en av kommentarene under innlegget.

Den tidligere justisministeren anklager FpU for å ligne mer på Venstre enn på FrP og mener hevder ungdomspartiet trenger «voksenhjelp».

– FpU er ikke lenger til nytte for FrP, skriver Amundsen, som ble gjenvalgt som stortingsrepresentant fra Troms, til tross for at partiet mistet oppslutning både i Troms og Finnmark.

Amundsens utspill har fått flere i partiet til å ta til motmæle, blant annet lederen i Stavanger FrP, Mats Danielsen, som skriver at Amundsen er den han er mest flau over å være i samme parti som. Amundsen får heller ikke støtte for sitt syn på FpU fra partileder. Sylvi Listhaug.

– Jeg er helt uenig med Per-Willy. FpU har gjort en formidabel innsats i skolevalget og fikk størst fremgang av alle partier takket være dyktige FpU-ere over hele landet, skriver Listhaug.