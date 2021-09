annonse

Demonstrasjonene øker i omfang i Australia, og blir mer voldelige.

De siste månedene har myndighetene i Australia innført ekstremt strenge corona-restriksjoner. I de største byene Melbourne, Brisbane og Sydney har det utviklet seg til rene gatekamper under diverse demonstrasjoner, mellom politi og innbyggere som nekter å tilpasse seg de nye reglene.

Det ble også rabalder da delstatsministeren i Victoria, Daniel Andrews, ga et ultimatum til de som ikke ønsker å ta coronavaksinen.

– Vi kommer til å gå over til et system der vi låser ute de som ikke vil vaksinere seg for å beskytte helsevesenet. Hvis du ikke tar vaksinen så gjør du et feil valg. Det kommer til å bli en vaksinert økonomi og du skal delta i den, advarte Andrews.

De siste dagene har det vært store demonstrasjoner i byen Melbourne, skriver Breitbart.

Videoer som er delt på sosiale medier viser hvordan politiet måtte flykte fra rasende demonstranter som har fått nok av nedstengningen. Demonstrantene kastet gjenstander og knuste vinduer på politibiler, mens politiet skal ha skutt med gummikuler.

This is melbourne right now. Got voted top 10 safest city in the world on Sunday. Fast forward to Tuesday. pic.twitter.com/bv63Sy35dI — Tolga Kumova (@KumovaTolga) September 21, 2021

Ifølge Daily Mail skal demonstrantene ha kommet med en rekke krav. De vil ha slutt på nedstengning, nødstyresmakter, maske- og vaksinemandater og fjerning av vaksinepass.

Demonstrantene ba også lederne for Victorias virusresponsteam om å trekke seg.

De krever også straffeforfølgelse av politifolk som angrep fredelige demonstranter og gjenåpning av byggeplasser, ifølge Breitbart.

Vil straffe demonstranter

Men det ser ikke ut til å bli en fredelig løsning ettersom politiet i delstaten Victoria sier de vil straffeforfølge demonstrantene.

«Etter hvert som ettermiddagen utviklet seg, ble demonstrantene stadig mer fiendtlig. Spesialiseringsenheter deltok på åstedet og utstyr for kontroll av folkemengder ble satt inn».

«Spesialenheter har samlet bevis for å identifisere lovbrudd og identifisere de de som deltok. Victoria-politiet vil ikke tolerere denne typen aktiviteter, og alle de identifiserte vil bli bøtelagt for å ha brutt reglene.», uttalte politiet i en kunngjøring.

Politiets sjefskommissær i Victoria, Shane Patton, sa at bruk av pepperspray og gummikuler var berettiget «fordi de ikke kan la denne typen oppførsel fortsette».

Kommissæren sa at politiet har foretatt 44 arrestasjoner, men han forventet at tallet ville vokse.

