Datatilsynet vil ikke bruke Facebook i sitt kommunikasjonsarbeid.

Bakgrunnen for avgjørelsen er basert på tilsynets egen risikovurdering av nettsiden, skriver NTB.

– Vi har valgt å ikke gå inn på Facebook fordi vi mener at behandlingen av personopplysninger medfører en for høy risiko for brukernes rettigheter og friheter, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Tilsynet er redd de ikke ville ha oppfylt alle vilkårene i personvernforordningen om felles behandlingsansvar hvis de bruker Facebook.

– Vi tror at de som hadde ønsket å besøke Datatilsynets side på Facebook, ville hatt en forventning om at vi visste hva som ble lagret dersom de for eksempel klikket liker på vår side, eller hva slags opplysninger som ble registrert bare ved å besøke siden vår. Og det kan vi rett og slett ikke svare på, sier Thon.

Teknologirådet, som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi, mener Datatilsynets vurdering vil føre til at flere offentlige aktører kommer til å legge ned sine Facebook-sider, skriver NRK.

– Vurderingen er et veldig tydelig signal og en vekker, spesielt for det offentlige, sier direktør Tore Tennøe i Teknologirådet.

Teknologirådet har allerede startet prosessen med å vurdere om de skal legge ned sin egen Facebook-side, oppgir Tennøe.

