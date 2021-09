annonse

De rødgrønne lover å ta fra Human Rights Service (HRS) støtten og et slikt forslag blir godt mottatt i gammelmedia.

– Frp har altså de siste seks årene fått med seg Stortinget på å bevilge innpå to millioner kroner i året til innvandrer- og islamkritisk synsing, skriver Eva Grinde i Dagens Næringsliv. Hun er kommentator i avisen, og har sine argumenter:

– Faktasjekkeren Faktisk.no har en rekke ganger tatt organisasjonen i feil, forskere har påvist at den er en inspirasjonskilde for høyreekstremister, og i 2019 skapte HRS kontrovers ved å oppfordre leserne til å ta bilder av hijaber og burkaer for å illustrere hvordan Norge forandrer seg.

Hun skriver at problemet med Human Rights Service ikke er at det er innvandrings- og islamkritisk, men kvaliteten og formen på det som produseres.

– De siste seks årene har organisasjonen degenerert til en innvandringskritisk og islamfiendtlig blogg. Hvorfor skal norske skattebetalere betale for det?

Grinde mener likevel av i et demokrati må det være plass til ulike syn om det skal fungere, og at staten ikke skal bedrive «politisk korrekt sensur» i sin tildeling av midler. Men hun mener staten bør bedrive kvalitetssikring.

Dagens Næringslivs kommentator kan se for seg en seriøs og forskningsbasert tenketank som driver praktisk feltarbeid for å endre eller påvirke holdninger i lukkede miljøer. Hun kan også se for seg en nettavis som er basert på journalistiske prinsipper.

Eva Grinde mener at HRS er ikke noe av dette, men derimot en organisasjon som spesialiserer seg på spisse artikler og måler suksess i antall likes og delinger i sosiale medier.

