Så begikk han nytt, grovt ran.

2. mars 2020 ble «Mustafa» i Oslo tingrett dømt til 351 timer samfunnsstraff for blant annet fem tilfeller av medvirkning til ran.

Han har tidligere hatt befatning med både politi, barnevern og andre offentlige instanser. Nå er han dømt for medvirkning til et nytt ran. For tiden er han underlagt varetektsfengsling i Oslo fengsel.

Mindreårig

«Mustafa», som Resett (ubekreftet) har fått opplyst er av marokkansk opprinnelse, var under 18 år da han begikk de forholdene han ble dømt for 2. mars 2020. I dag er han 19 år gammel.

Nytt ran

Kvelden tirsdag 15. juni 2021 ble «Mustafa», sammen med «Ahmed», igjen pågrepet og siktet for medvirkning til et nytt ran. Dette var en ny alvorlig voldsforbrytelse av samme type kriminalitet «Mustafa» ble domfelt for i Oslo tingrett 2. mars 2020.

I tiltalebeslutningen, ferdigstilt av statsadvokatene i Oslo 9. juli 2021, for overtredelse av straffeloven § 327 (ran), jf. straffeloven § 15 (medvirkning), refereres følgende:

«15. juni 2021 ca. kl. 22.20 i Rommensletta skulpturpark i Oslo, sammen med to andre for politiet ukjente personer, slo og sparket de «Kåre Olsen (red.)» gjentatte ganger i hodet og på kroppen mens de sa «ikke løp, hvor er pengene/gi oss pengene» og «har du lyst til å bli stabba» og/eller liknende.

Mens han lå nede på bakken rettet de en foldekniv mot ansiktet hans og tok lommeboken hans inneholdende 3000 kroner ut av bukselommen, eller medvirket til dette.»

Hovedforhandling ble holdt i Oslo tingrett 26 og 27. august 2021. «Mustafa» og «Ahmed» møtte, men de erkjente ikke straffeskyld.

Narkotika

I retten fortalte fornærmede, «Simen», at han hadde sendt en melding på Snapchat hvor han ønsket å kjøpe noe hasjisj for å røyke på. Deretter fikk han beskjed av «Mustafa», hvor og når han skulle møte.

Da «Simen» kom til avtalt møtestedet på Stovner, ble han omringet, slått, sparket og trampet på. Han prøvde så godt han kunne å beskytte seg ved å ligge i fosterstilling med armene foran ansiktet.

En av overfallspersonene trakk frem en kniv, og holdt den ganske nær fornærmedes øyne.

En tilfeldig forbipasserende sivil politipatrulje oppdaget hva som skjedde. Derfor ble overfallet stanset, og gjerningspersonene løp i alle kanter fra stedet. De to sivile politibetjentene innhentet og klarte å pågripe «Mustafa» og «Ahmed».

Da politiet snakket med «Simen», oppdaget han raskt at hans lommebok inneholdende kroner 3000 var borte. I ettertid, i forbindelse med en kroppsransaking, ble «Simens» pengepung funnet hos «Ahmed».

Samfunnsstraff

Som tidligere anført, ble «Mustafa» 2. mars 2020 i Oslo tingrett dømt til samfunnsstraff for blant annet medvirkning til fem tilfeller av ran.

Denne straffereaksjonen ble iverksatt overfor «Mustafa» 17. september 2020, og gjennomføringstiden ble satt til et år.

Relatert til det den nye (rans) tiltalebeslutningen, gjenstår det dermed 93 timer resttid av «Mustafas» samfunnsstraff, hvorpå den sekundære fengselsstraffen normalt vil være ca. 90 dager.

Dom 1

Tingrettsdommer Hilde Foyn Bruun, besluttet denne gangen at «Mustafa» ble dømt til ubetinget fengsel i et år og to måneder.

Straffen er en fellesstraff med Oslo tingretts tidligere avsagte dom av 2. mars 2020.

Dom 2

«Ahmed», som ble pågrepet i samme ranssak som «Mustafa», soner for tiden i Halden fengsel for lignende kriminelle handlinger han ble dømt for i Oslo tingrett 7. desember 2020.

Han ble da dømt til fengsel i åtte måneder, for tre overtredelser av straffeloven § 273, kroppsskader samt, en overtredelse av straffeloven § 271, kroppskrenkelse. Men halvparten, 120 dager, ble gjort betinget – med en prøvetid på to år. «Ahmed» soner for tiden den ubetingede delen av dommen i Halden fengsel.

Det ranet «Ahmed» nå skal straffes for, ble gjennomført 15. juni 2021. I den anledning, bemerkes det herfra at han startet sin soning av sin første dom 12. juli 2021. Med andre ord, den nye alvorlige kriminelle handlingen ble utført før soningen av at den første dommen var påbegynt.

Den grove kriminaliteten «Ahmed» nå skal dømmes for, er forøvet sju måneder inn i prøvetiden til den allerede betingede delen av Oslo tingretts dom av 7. desember 2020. Den samme tingrettsdommeren dømte deretter «Ahmed» til fengsel et år og tre måneder. Straffen er en fellesstraff med den betingede del av Oslo tingretts dom av 7. desember 2020.

I tillegg, må de to domfelte i felleskap betale til sammen kroner 18 000 for erstatning og oppreisning til fornærmede.

Dommen var enstemmig.

Aktors påstand var i utgangspunktet henholdsvis fengsel i et år og tre måneder for «Mustafa», samt fengsel i et år og fem måneder for «Ahmed».

Resett har sendt en forespørsel til «Mustafas» og «Ahmeds» advokater, og bedt om en kommentar, samt om de ovennevnte dommene eventuelt vil bli anket.

Resett har så langt ikke fått svar.

