USAs president Joe Biden og hans motpart Emmanuel Macron er enige om å drøfte den betente ubåt-saken neste måned.

Frankrikes ambassadør sendes tilbake til USA i neste uke. Det melder NTB og AFP.

Enigheten ble kunngjort onsdag i en felles uttalelse fra de to statene, etter at de to presidentene hadde snakket sammen i telefon, for å roe gemyttene.

De to er enige om å møtes til dyptgående konsultasjoner i Europa i slutten av oktober for å gjenopprette tilliten. De skal også ha blitt enige om at Europa trenger et sterkere forsvar ved siden av Nato.

Presidentene skal også ha vært enige om at det ville ha vært bedre med åpne konsultasjoner mellom allierte om spørsmål av strategisk interesse for både Frankrike og de europeiske partnerne.

Frankrike hentet hjem sin ambassadør til konsultasjoner etter at Australia kansellerte en kontrakt for ubåter og inngikk en avtale med USA i stedet, som ledd i en ny forsvarspakt.

Australias vraking av ubåtkontrakten verdt flere hundre milliarder kroner har skapt harme og irritasjon blant allierte vestlige land, og sendt sjokkbølger gjennom det transatlantiske samarbeidet.

