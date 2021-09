annonse

Debatten rundt Joe Bidens mentale helse raser videre i USA, inkludert i Senatet.

Tallene kommer frem i en nylig meningsmåling foretatt av Fox News, hvor respondentene blant annet ble stilt følgende spørsmål: «Mener du at Joe Biden har god nok mental helse til å fungere effektivt som president, eller ikke?»

Mens 49 prosent av de spurte var positive til sunnheten til Bidens mentale helse, var 48 prosent av motsatt oppfatning. Da respondentene svarte på samme spørsmål ca. to uker tidligere, mellom 7. og 10. september, svarte 49 prosent «ja», mens bare 45 prosent sa «nei».

Det betyr at amerikanernes tillit til president Bidens mentale helse har sunket med hele tre prosentpoeng på litt under to uker.

Sterk og samlende leder?

«Er Joe Biden en sterk leder, eller ikke?», var et annet spørsmål som ble stilt i meningsmålingen.

På dette svarte kun 45 prosent «ja», ned fire prosentpoeng fra oktober 2020, mens 53 prosent sa «nei», opp åtte prosentpoeng siden oktober 2020.

Meningsmålingen stilte også følgende spørsmål: «Tror du at landet har blitt mer eller mindre samlet siden Joe Biden tiltrådte som president?»

Her svarte 54 prosent av respondentene at USA har blitt mindre samlet, mens 37 prosent mener at landet har blitt mer samlet, siden Biden ble sverget inn som USAs 46. president 20. januar i år.

Mental helse

De dårlige tallene i meningsmålingen kommer etter at senatoren James Risch, republikanernes leder i Senatets utenrikskomité, spurte om hvem som egentlig har ansvaret for Biden-Harris-administrasjonens politikk – under en høring 14. september med USAs utenriksminister Antony Blinken.

– Det virkelige spørsmålet akkurat nå er hvem som tar avgjørelsene. Vi vet med sikkerhet at USAs president er noe umyndiggjort her, ved at noen andre tar beslutningene. Han kan ikke engang snakke uten at noen i Det hvite hus sensurerer eller skriver under på det, sa han.

Risch henviste til flere hendelser hvor videostrømmen til Det hvite hus har blitt kuttet mens Biden har snakket under planlagte arrangementer.

Nekter

Blinken avslo derimot kontant at Biden ikke er ved sine fulle fem:

– Presidenten snakker for seg selv. Enhver som prøver å stoppe Biden fra å si det han vil si, vil sannsynligvis ikke lenge ha jobben sin, svarte Blinken.

