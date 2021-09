annonse

Fra å være respektert i samfunnsdebatten, ble flyktningen fra Iran, Dana Æsel Manouchehri, redusert til et «innvandringsalibi» i FRP. En som ikke kan tenke selv, og ikke vet sitt eget beste.

– Hun ble beskyldt for å svikte sine egne, og for å dra opp stigen etter seg, skriver Eva Stenbro i Subjekt, og kaller dette for kloakk og hat:

– Til alle som lurer på hvorfor integreringsarbeidet i Norge halter, og hvorfor så få minoritetsjenter deltar i samfunnsdebatten, så kan det kanskje ha en sammenheng med den kloakken av misnøye og hat en del av dem får tilbake om de våger å mene noe annet enn det som forventes av dem.

Stenbro skriver at man kan også lure på om noen av dem som hetset Dana Manouchehri på sosiale medier innså at de var blitt en del av en mobb.

– Det er helt greit å kritisere den politikken som FRP fører, men det gir ingen stjerner i boken å oppføre seg som den verste bøllen i skolegården. Paradokset er at mange av de mest aggressive stemmene tilhører mennesker som vanligvis slår seg selv på brystet og snakker høyt og varmt om innvandring, skriver hun, og legger til:

– Men generøsiteten har tydeligvis en grense. De som ikke slutter seg til bevegelsen, skal tydeligvis hetses til vedkommende bøyer av. Jeg undrer på om disse menneskene selv har reflektert over sin egen oppførsel noen gang, og ser at de er en del av problemet, og ikke løsningen.

Eva Stenbro sier at Dana Manouchehri er historien om en kvinne som flyktet fra Iran, men som møtte på de skremmende like moralistene i Norge.

– Signalene som nå sendes til andre minoritetskvinner er krystallklar: Gjør du noe annet enn det folk flest forventer av deg, så vil du bli hengt ut og sjikanert på det groveste uten at noen bryr seg nevneverdig. Man kan bli hengt ut til spott og spe i sosiale medier, fordi man velger å gå sine egne veier.

Dana Manouchehri er skuffet, men ikke veldig overrasket over det som har kommet fram.

– På et personlig plan er det veldig kjipt, men på et overordnet plan er det trist for demokratiet at vi ikke har kommet lenger i 2021. Det er et paradoks at de samme folkene som fremhever minoritetskvinner med eller uten hijab, skal svartmale meg for å være en «onkel Tom». Det er demoraliserende for meg som kvinne. Det skal ikke være sånn, sier Frps politiske rådgiver til Nettavisen.

