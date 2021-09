annonse

SVs Freddy André Øvstegård er blant dem som kan få skattesmell når ordningen med pendlerboliger for stortingsrepresentanter skal granskes.

Øvstegård bor og er folkeregistrert i leiligheten til sin far i Sarpsborg. Han har ikke hatt utgifter i farens leilighet, og har ikke betalt skatt for pendlerboligen som han har fått tildelt.

SV-politikeren sier til Sarpsborg Arbeiderblad at han hele veien har vært åpen om sin situasjon med Stortinget. Han hevder også at svaret alltid har vært at alt var i sin skjønneste orden.

– Jeg har hele tiden vært åpen om min situasjon og tatt opp skattespørsmålet med Stortingets administrasjon flere ganger. Svaret jeg har fått, er at opplysningene jeg har gitt om min bosituasjon er innberettet til Skatteetaten, at alt er i orden, og at jeg ikke skal foreta meg noe mer. Da er det frustrerende at det jeg får opplyst fra Stortingets administrasjon likevel viser seg å være feil, sier SV-politikeren til avisen.

Øvstegård vil betale for seg, og også etterbetale dersom det må til. Han skal selv ha tatt initiativ til dette gjennom å kontakte Stortingets administrasjon, forklarer han.

