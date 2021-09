annonse

Nato-sjef Jens Stoltenberg ber mektige allierte som krangler om ubåtkontrakter, løfte blikket og fokusere på «det store bildet», for å unngå splid i forsvarsalliansen.

Australias vraking av en fransk ubåtkontrakt verdt flere hundre milliarder kroner har sendt sjokkbølger gjennom det transatlantiske samarbeidet. USA, Storbritannia og Australia kunngjorde i dag et nytt strategisk partnerskap, uten at Frankrike ble orientert underveis, hverken om samarbeidet eller om vrakingen av ubåtkontrakten.

Den nye avtalen sikrer Australia atomdrevne ubåter fra USA og Storbritannia i stedet for dieseldrevne fra Frankrike. Franskmennene føler seg sveket, og EU-topper har gått hardt ut mot USA, men Natos generalsekretær vil ikke ta side i saken.

– Jeg forstår fullt ut Frankrikes skuffelse. Samtidig er Nato-landene enig om det store bildet i de store utfordringene vi står overfor. Det må vi stå samlet om, sier Stoltenberg i et intervju med nyhetsbyrået AP.

Frankrike har kalt hjem sin ambassadør fra USA, og analytikere mener har svekket forsvarsalliansen. Stoltenberg sier derimot at han er trygg på at Frankrike, Storbritannia og USA vil finne en vei framover som sørger for at striden ikke skaper problemer for Nato.

– For vi ser alle behovet for at allierte står sammen og fortsetter å modernisere og tilpasse Nato, sier han.

Frankrikes forsvarsminister Florence Parly beskrev i går hendelsen som et «tillitsbrudd mellom allierte og et strategisk vendepunkt». Utenriksministre i EU har uttrykt solidaritet med Frankrike i saken. Storbritannia og USA har imidlertid insistert på at ubåtstriden ikke vil påvirke landenes forhold til Frankrike, og statsminister Boris Johnson har sagt at avtalen ikke er «noe som noen trenger å bekymre seg for og spesielt ikke våre franske venner».

Episoden, som kom få uker etter den kaotiske tilbaketrekkingen fra Afghanistan, har gjort spørsmålet om større militær selvstendighet i Europa mer aktuelt igjen og EUs ministre diskuterte nylig dannelsen av en stående styrke på om lag 5.000 soldater som kan sendes ut i kriser, som for eksempel evakueringen fra Afghanistan.

Stoltenberg ønsker velkommen en større investering i forsvar fra europeiske land, men «ikke som noe som skjer utenfor Nato, men innenfor».

– Ethvert forsøk på å svekke det transatlantiske båndet mellom Europa og Nord-Amerika vil ikke bare svekke Nato, det vil splitte Europa. Vi har en samlet styrke, og vi må gjøre mesteparten tilgjengelige for Nato, sier Stoltenberg.

Mens Nato ser på hva alliansen kan lære av krigen i Afghanistan og dens avslutning, sier Stoltenberg at alliansen samtidig må være beredt til å bekjempe internasjonal terrorisme. Men, legger han til, Nato må «tenke grundig gjennom målene med oppdraget».