NVE la onsdag fram nye tall for magasinfyllingen i Norge. Som ventet går det fra vondt til verre. Vannstanden synker videre, og pr. 19. september er det bare 2 prosent som skiller fra det historiske minimum for datoen.

En fyllingsgrad på 63,3 prosent er 20 prosent under median for datoen, mer enn 4 prosent under normal fyllingsgrad midtvinters, og det tilsvarer vanlig magasinbeholdning tidlig i januar.

Samtidig viser NVEs graf at vi nå er inne i den delen av høsten da oppfyllingen i normalår stanser opp, og vannmengden flater ut, inntil den begynner å synke et stykke ut i november. Med en vanlig nedbørsutvikling, vil magasinbeholdningen tippe under historisk minimum i løpet av høsten.

Nedbørsmengden kan variere sterkt om høsten. Det er lov å håpe på større nedbørsmengder enn vanlig, men oddsen for at det skal rekke for vinteren er i ferd med å bli høy, og den øker nærmest fra dag til dag nå.

Imens pågår krafteksporten uforstyrret. Pr. 22. september er det ifølge Statnett hittil i år netto eksportert over 12 terrawattimer. Bare hittil i september, da situasjonen er blitt stadig mer prekær, er det eksportert nesten 1,3 TWh netto. Total kraftproduksjon hittil i år er 98 TWh.

Det er tegn til at politikerne har begynt å oppdage situasjonen som de selv har skapt, og som de langt på vei står maktesløse overfor. Forslagene spriker til alle kanter, og mest sannsynlig blir resultatet null.

Eksperter sier til energinettstedet Montel at både norsk lov og EØS-avtalen kan forhindre struping av strømeksporten. Hvis eventuelle forslag må opp i ESA, vil både vinter og vår gå, og imens må folk punge ut for strømpriser vi aldri før har sett i dette landet.

