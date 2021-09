annonse

Advokat Eirik Vinje mener Nakstad «åpenbart er inhabil», på grunn av eierandeler i selskap som har tjent store summer på krisetiltakene mot korona.

Vinje er partner i Garmann Mitchell, og har selv en fortid i Justisdepartementet. I et innlegg på Facebook er Vinje krystallklar.

– Denne saken er mildt sagt oppsiktsvekkende. Nakstad, som har et hovedansvar for koronahåndteringen i Norge har samtidig tjent millionbeløp som aksjonær i et selskap, Epiguard som selger smittevernutstyr til helsevesenet, skriver Vinje.

Han mener Nakstads forklaring om at han ikke er inhabil fordi han ikke har håndtert saker som konkret gjelder Epiguard, ikke holder mål.

– Det er en åpenbart uriktig oppfatning av habilitetsreglene, som har et mye bredere og mer generelt nedslagsfelt. Det avgjørende etter fvl. § 6 annet ledd er om Nakstad kan ha en personlig fordel av de beslutninger han er med på. Det kan han selvsagt ha, selv om avgjørelsen ikke spesifikt gjelder Epiguard, skriver han.

Vinje mener beslutninger i helsevesenet om høynet beredskap eller sikkerhetsnivå vil være en fordel for en leverandør av smittevernutstyr. Om denne fordelen spesifikt gjelder Epiguard er ikke avgjørende.

Det avgjørende er om Nakstad faktisk tjener penger, ikke hva hans intensjoner er.

– Det er egnet til forundring at Nakstad unnskylder seg med sin egen subjektive motivasjon som ingen andre kan ha innsikt i. Han har altså så høy moral at han ikke lar seg lede av at han tjener penger på investeringen. Ergo har det visst ingen betydning at han tjener masse penger på dette. At han mener vi skal slå oss til ro med hans moralske egenerklæring, inngir ikke tillit.

Vinje peker på at Nakstad gjennom hele pandemien virker å ha argumentert for strengere og mer langvarige tiltak enn andre, og at han har inntatt en svært selvstendig rolle mot politikere og andre helsemyndigheter (FHI). Dette har Epiguard tjent på. Siden Nakstad er styremedlem i Epiguard vil de også kunne ha fått tidlig informasjon om «sannsynlige endringer i beredeskapsnivå som kan påvirke ordremengden til Epiguard».

– Nakstads dobbeltrolle har vært kjent lenge, men det ser ikke ut til at politikere eller myndigheter tar tak i saken. Dessverre preges rettsanvendelsen under hele koronaepidemien av selektivitet og tilfeldighet. Den norske rettsstaten er dessverre ikke hva den var, avslutter advokat Vinje sitt innlegg med.

Nettavisen lagde først en sak på Vinjes innlegg, noe Vinje selv har kommentert på sin Facebook-side.

«Resultatet [til Nettavisen, red. anm] ble kanskje litt mer tabloid vinklet enn det jeg har ment å gi uttrykk for. Dette er ikke noe jeg hisser meg opp over, slik man kan få inntrykk av. Som gammal advokat er mine idealer om rettsstaten ganske nedslipt i møtet med virkeligheten. Mye er usikkert i jusen, men at Nakstad er inhabil er det ingen tvil om», skriver Eirik Vinje i oppdateringen.

