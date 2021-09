annonse

annonse

MDG er ikke i stand til å få til noe, ikke engang vannforsyning til Oslo klarte de.

Hvem vil ha dem inn i styret av landet? De snakker med utestemme om at olje er galskap og at kloden koker samt at økosystemet kommer til å kollapse.

– Vi mener at vi ikke kan kalle oss et miljøparti og sitte i eller støtte en regjering som fortsetter å åpne nye felt eller gir nye letetillatelser, som skal begynne å utvinne olje om ti år. I våre øyne er det galskap i den situasjonen vi er i nå, sier leder av MDG, Une Bastholm, og mener at tilbud og etterspørsel er skadelig:

annonse

– Det er fordi markedet har hatt fritt spillerom lenge, på bekostning av kloden og naturen.

Les også: Profilert musikk-journalist: – Det som skremmer meg med MDG er holdningene og fanatismen (+)

Det er ikke måte på hvor ofte vi får høre ulv, ulv og ulv. Og det fra unge personer uten relevant kompetanse eller livserfaring. De bare ser på bildene i gammelmedia og refererer til dem som bevis på en nært forestående katastrofe. Det minner om en dommedagssekt – omvend dere før enden er nær!

annonse

– Det er utrolig vanskelig for nordmenn å assosiere varme med noe annet enn godt vær, sier Eivind Trædal, og advarer sterkt mot utviklingen:

– Men når temperaturmålingene verden rundt begynner å ligne på klimaforskernes mest dystre scenarier, når klimautslippene er i tråd med «worst case»-spådommer om fem graders oppvarming i dette århundret, og issmeltingen skjer i ekstremfart.

Les også: Aina Stenersen (Frp) om Oslos nye byrådsplattform: – Det er tydelig at det nå er MDG som styrer denne byen (+)

Som Jonas Gahr Støre sier, det er retorikken

Det er noen som lar seg fascinere av slikt snakk, det er unge mennesker bosatt i byer. De er sysselsatt i den tærende delen av økonomien, slik som organisasjoner, offentlig sektor eller NRK. De lever i en drøm, hvis bare resten verden lever som dem, så vil alt bli bra. Da forsvinner bilen og vi alle kan sykle helt opp til himmelen.

– Sylvi Listhaug mener at Kinas utslippsvekst er en unnskyldning til å droppe klimakutt i Norge. Dette er rett og slett barnslig. Verden består av nasjoner, og klimakrisa kan selvsagt bare løses hvis alle nasjoner gjør sin del av jobben, sier MDG-topp Rasmus Hansson.

Utålmodige unger

MDG har ikke eierskap på klimapolitikk, alle partiene fremmer det, også FrP. MDG har oppstått fra intet, og forsøkt å ta eierskap. Metoden har vært å gå litt lengre enn de andre, snakke høyest, love mer og utnevne seg selv til frelsere. Men de fremstår mer som utålmodige unger. De andre partiene selger seg inn til velgerne, og følger trendene, om klima blir populært er de brått på plass og snakker varmt om det. De store partiene har også en realistisk tilnærming. Det tar tid å omstille seg, og en kan ikke skru av oljekranen før etterspørselen forsvinner. Her utmerker MDG seg som de reneste amatører. Som skoleelever flest kan de snakke om alt vi bør gjøre. Men de er ikke i stand til å få noe gjort. MDG snakker utrolig mye om det grønne skiftet, de vil at vi skal slutte med fossilt og gå over til grønn energi. Da helst havvind, men det er en uprøvd teknologi og det antas at en vindmølle på flåte koster ti ganger mer enn en på land. Om noen synes strømregningen er høy i dag?

Vi kan en trøste oss med at hver husstand i Oslo får en ekstraregning på 80 000 kroner etter at MDG-Lan bygde ny vannforsyning. Det hører med til historien at hun gjemte papirene under teppet – ingen skulle få vite om milliardsprekken.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse