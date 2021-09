annonse

Stifter og styreleder i den kriserammede kinesiske eiendomsgiganten Evergrande Group vil at boligbyggingen fortsetter, melder NTB.

Verdensbørsene har svingt den siste tiden fordi eiendomsgiganten har over 2 600 milliarder kroner i gjeld. En kollaps er ventet å gi store økonomiske ringvirkninger globalt.

Xu Jiayin, som stiftet selskapet i 1996 og nå er styreleder, var i møte med over 4 000 direktører onsdag, der han ba dem bruke all energi på å fortsette arbeidet og produksjon for å sikre at de leverer på eiendom.

Aksjekursen til Evergrande steg med 23 prosent etter at selskapet inngikk en betalingsavtale med sine obligasjonseiere onsdag.

