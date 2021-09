annonse

Han mener fadesen ble komplett.

– Uansett hva man måtte mene om HRS, så er dette et symptom på et mye større og mer alvorlig problem. Innvandringskritiske stemmer mobbes, trakasseres og fjernes systematisk, skriver Helgheim på Facebook, og legger til:

– Statsbudsjettet er fullt av organisasjoner som får støtte for å drive med all verdens tull og tøys. Det er en lang rekke organisasjoner som utelukkende hyller innvandring og jobber dag og natt for å tegne et kunstig glansbilde av hva innvandring er og hva det betyr.

FrPs innvandringspolitiske talsperson sier at det kun var én organisasjon som var en kritisk motstemme, og at den nå blir fjernet fra statsbudsjettet.

– Innvandring fra Midtøsten og Afrika er blant Norges og Europas aller største utfordringer og har allerede påført en rekke land uopprettelig skade. De økonomiske kostnadene er svimlende og er totalt uansvarlig. Velferdssamfunnet lider grov overlast, men de menneskelige påkjenningene fra alle de stilltiende ofrene som på ulikt vis rammes, er kanskje det verste, skriver han, og forteller at problemene forties:

– Svært mange elever må legge om sine daglige rutiner for å ikke provosere eller påkalle negativ oppmerksomhet fra innvandrergjenger i skolegården. Å ta opp problemet for elever og foresatte, er som regel nytteløst. Utpressing, trusler og ran er svært utbredt i ungdomsmiljøer, og norske elever er veldig ofte ofre for innvandrerelevers herjinger.

Helgheim sier at etniske nordmenn med barn for lengst har flyktet fra innvandrertette bydeler, og det er utelukkende innvandrere som flytter inn. I både Oslo og Drammen har nordmenn flyttet ut i en årrekke og kun innvandrere har flyttet inn. Befolkningsutskiftningen er svært dramatisk, men skrives sjelden om.

– Rasismeanklagene fra folk som bor på behørig avstand til der den flerkulturelle utskiftningen skjer, flommer over deg hver dag. Innvandrere har også lært seg hvor ekstremt effektivt våpen det er å komme med rasismeanklager, skriver han.

