Det er nye tider nå. Alt som kan bli oppfattet som regimekritikk blir slått ned på i Kina.

Det er best å ligge lavt, et feilsteg er nok til å bli slettet fra internett og få karrieren ødelagt. Kommunistregimet har innført krav om at underholdningsbransjen ikke skal ansette eller invitere gjester som har uriktige politiske standpunkter, bryter lover og forskrifter, eller uttaler seg eller oppfører seg i uoverensstemmelse med det regimet anser for å være offentlig orden og moral.

Tidligere journalist i Hongkong-avisen Oriental Daily Zhu Qirui sier til South China Morning Post at underholdningsbransjen har blitt et minefelt. Ett feilsteg begått i dag eller i fortiden kan få store konsekvenser.

Flere av de som har blitt utstøtt har ikke brutt den nye loven, men de har blitt straffet for noe i fortiden. Den kjente skuespillerinnen og sangerinnen Zhao Wei har fått sine sosiale medier stengt og er er ute av rampelyset.

Årsaken skal være at hun og hennes mann for noen år siden ble utestengt fra verdipapirmarkedet i forbindelse med et oppkjøp. Det blir også trukket frem at hun for tyve år siden på et moteshow gikk i en kjole dekorert med det japanske flagget fra krigen samt at en skuespiller i hennes byrå, Zhang Zhehan, skal ha besøkt Yasukuni-helligdommen i Tokyo. Det er et minnested for Japans falne under krigen. Den japanske invasjonen av Kina er et svært følsomt tema blant kinesere.

En annen som har fått oppleve de nye tidene er den amerikansk-kinesiske tv-verten og forfatteren Gao Xiaosong. Hans tv-programmer og bøker er fjernet. Årsaken er at han for fem år siden stilte spørsmål om Kinas suverenitet over Taiwan. Xiaosong har også vært kjent som en kritikere av kommunistregimet, og har snakket om vestlig styresett og kultur.

Mye av granskningen er rettet mot utlendinger eller de som har dobbelt statsborgerskap. Regimet spiller på kinesisk nasjonalisme.

– De som har utenlandsk nasjonalitet blir sett på som hykleriske for å tjene penger på kinesisk jord, sier blogger Li Qiuhan.

– De er ofte gjenstand for offentlige oppfordringer om boikott. I mellomtiden jubler publikum og media de som gir avkall på sin utenlandske nasjonalitet, og holder dem som modeller.

Heksejakten fortsetter og listen blir stadig lenger. Media finkjemmer kjendisers fortid. De søker etter ting som bryter med regimets nye regler. Det gjelder å ligge lavt, sier Zhu, så en unngår det rampelyset.

