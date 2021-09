annonse

Redd Barna, Evakuer barna fra Moria og SOS Barnebyer krever at Norge og Europa tar ansvar for å relokalisere barnefamiliene fra greske leire.

– Dette er vårt felles ansvar. Leirene huser traumatiserte mennesker i fortvilte situasjoner. SOS barnebyer møter traumatiserte familier hver dag, både på Lesvos og fastlandet, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna til Utrop.

Generalsekretær i SOS barnebyer, Sissel Aarak, hevder dette er vårt felles ansvar.

– Vi vet at noe av det viktigste vi gjør for å ivareta barnas mentale helse, er å sørge for at de får en pause fra hverdagen i sentrene våre, et sted hvor de kan leke, lære og opprettholde og skape en følelse av normalitet, sier hun.

De mener at situasjonen i leirene er kritiske for barn, da de mangler skole, leke- og soveplasser.

– I Moria 2-leiren, som ble satt opp etter brannen, er det på mange måter verre enn i den forrige. Den nye leiren ligger svært nær sjøen, på et tidligere militært område som utsetter barn og familier for risiko for blyforgiftning, sier Lange i Redd Barna.

