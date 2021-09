annonse

Mange ansatte er redde for å begynne på jobb igjen. Noen har sagt at de vil slutte etter angrepet på to NAV-ansatte på Årstad i Bergen.

– Flere har uttrykt ønske om å slutte som følge av hendelsen. Det er et fåtall av de ansatte som jeg har fått tilbakemelding om, sier direktør for NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, til Bergens Tidende. Hun fortsetter:

– Mange har vært ute for trusselsituasjoner i jobb. Flere har fått et flashback når dette skjedde.

– De tenker på sikkerhet og det som har skjedd, det gjør dem engstelige for å begynne på jobb igjen.

NTB skriver at Nav Årstad holder stengt ut uken, men at de andre fire kontorene i Bergen åpnet torsdag. Antall tilstedeværende vektere er doblet, og det skal alltid være to ansatte i rommet i møter med brukerne.

