En 21 år gammel norsk kvinne ble innlagt på sykehus med hjertebetennelse etter at hun tok andre dose av Moderna-vaksinen.

Iselin Kavli Paulsen (21) har blitt intervjuet av NRK om det som skjedde med henne etter sprøytestikket. Hun sier at hun følte seg presset til å ta coronavaksinen og legger mye av skylden på alle corona-artiklene som er blitt publisert i hovedstrømsmediene.

– Jeg følte meg presset av media, samfunnet rundt meg, venner og familie. Jeg fikk høre at for å kunne delta i samfunnet måtte jeg ta denne vaksinen, sier Paulsen til NRK.

Skeptisk til vaksinen

Det er registrert over 184 000 coronasmittede i Norge. Av disse har kun 850 dødd med viruset i kroppen.

Den 21 år gamle kvinnen som har blitt intervjuet av NRK la ut en frustrasjonsmelding på Instagram da hun var innlagt på sykehuset.

«Faen ta moderna, mest sannsynlig gitt meg hjerteposebetennelse så jeg mest sannsynlig må legges inn», skrev hun.

Paulsen sier til NRK at hun var skeptisk til vaksinen fordi hun følte det var lite informasjon om langtidseffektene og bivirkningene. I tillegg har hun historikk med hjerteproblemer i familien.

– Folk sa jeg var egoistisk og bare tenkte på meg selv da jeg fortalte at jeg var redd for bivirkninger.

Liker vaksinepress

Statskanalen har også intervjuet overlege i FHI Preben Aavitsland. Han sier at det er «leit at hun har følt seg presset, men at de har vært tydelige på at det er et fritt valg».

Men noen er tilhengere av at folk presses til å ta coronavaksinen.

Professor i rettsvitenskap ved UiT, Anna Nylund, sier «press er nødvendig for å bekjempe pandemien, men at det er et tveegget sverd».

– Det er klart at man kan være skeptisk og ha spørsmål om en bestemt vaksine. Unge har også hatt liten sannsynlighet for å bli syke av korona så det gir kanskje mening at man veier fordeler og ulemper, sier Nylund til NRK.

Ikke sosial lenger

Den 21 år gamle kvinnen er preget av angst etter å ha blitt vaksinert.

Hun sier også at hun angrer på at hun tok vaksinen og at hun ikke fungerer som hun gjorde før vaksineringen.

– Jeg kan ikke gjøre ting jeg vanligvis ville gjort. Jeg går på skolen, men blir fort sliten. Jeg får plutselig smerter i hjertet, jeg kan ikke bli med på aktiviteter og jeg får ikke vært sosial slik jeg var før.

