Fra kanalen som selv har en egen klimaavdeling, kommer det nå kritikk mot deler av klimajouranlistikken i de tradisjonelle mediene.

– Nå har jeg endelig funnet hylla mi. Jeg kjempet i mange år for at klima skulle bli en prioritert sak i mediebildet. Så for meg er klimaredaksjonen en stor seier, sa «klimajournalist» Iselin Fjeld i et intervju med Journalisten for en uke siden, gjengitt av Resett her.

Fjeld var ute og mente Norge begynner å innse vi skal gjennom et grønt skifte uansett. Hun følte angivelig et ansvar for den trøttheten mange føler for krisen, og at mange tror håpet er ute. Derfor er det utrolig viktig å formidle hvor mye utvikling av teknologi og klimapolitikk som finnes der ute. Det som kan gi oss håp.

– Jeg er bekymret, men er også håpefull. Jeg kan ha perioder med litt apokalypseangst, men man må bli vant til tanken, og jeg lener meg på at man kan finne løsninger og at vi kan tilpasse oss, sa hun.

Men nå har Journalisten.no fulgt opp med et intervju fra en annen journalist i samme avdeling av NRK. Han har tilsynelatende en litt annen innfallsvinkel enn Fjeld.

– Jeg kan la meg frustrere over tendenser til dommedagsporno. Både norske og utenlandske medier har noen ganger gjengitt enkeltstående forskningsrapporter som ser på såkalte «worst case senario» som ikke er spesielt sannsynlige. Så får de det til å se ut som at verden går under, og barna blir selvfølgelig redde, sier NRK-journalist Hallvard Norum.

Norum maner til tydelighet når det gjelder forutsetninger og usikkerhet. Man bør skrive saker kun for å få mest mulig klikk og oppmerksomhet med tabloide overskrifter.

– Det vil ikke tjene klimajournalistikken på langt sikt. Vi må etter beste evne skrive om hva som mest sannsynlig kommer til å skje, og om det vi er redde kan skje, men er mindre sannsynlig at skjer.

– Vi skal ikke underdrive risiko, men vi bør heller ikke overdrive. Vi må være ærlig begge veiene, sier han.

– Lagt debatten død

Men for NRK og Norum er spørsmålet om klimaendringer skjer eller om de er menneskeskapt ikke lenger av interesse. De har konkludert.

Han sier redaksjonen «ikke bruker tid på saker om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte eller skjer, men legger forskningen til grunn og heller fokuserer på hvordan Norge og verden skal møte utfordringene,» skriver Journalisten.no

– Den debatten har vi lagt død. Vi forholder oss til hva ekspertisen og FNs klimapanel sier. Men det er nok av spennende spørsmål og usikkerhet igjen, sier han.

