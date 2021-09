annonse

Gjennom eierskapet i Hafslund og Fortum Varme forventer Oslo kommune å ta ut utbytte på over 1,6 milliarder kroner neste år.

Nå varsler Rødt at strømpriser vil bli et viktig tema under de kommende budsjettforhandlingene. Byrådet er avhengig av støtte fra Rødt for å få flertall for budsjettet, skriver NTB.

– Er det én ting innbyggerne i Oslo kommer til å merke, så er det strømprisene denne vinteren og høsten. Vi ser at byrådet budsjetterer med å få inn over 700 millioner kroner mer enn i fjor fordi de forventer økte strømpriser, sier Rødts gruppeleder i Oslo, Eivor Evenrud, til Aftenposten.

Byrådsleder Raymond Johansen sier at det er helt rimelig at kommunen tar ut et så stort utbytte, men han må komme tilbake til spørsmålet om prisøkningen på strøm kan kompenseres for dem som tjener minst.

