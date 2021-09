annonse

Klima, helse og økonomisk krise viser at internasjonalt samarbeid trengs, sa statsminister Erna Solberg i sin tale til FNs hovedforsamling natt til torsdag, skriver NTB.

– Vi trenger å minne hverandre på vår kollektive styrke. FN ble født i en krisesituasjon, og fordi kriser har potensial til å øke samholdet og beslutningsevnen, må vi utnytte framdriften som er skapt og handle, oppfordret Solberg i den forhåndsinnspilte talen.

Erna Solberg startet med å ta for seg «klimakrisen»

– Vi gjør vår del. Norges nye mål er å kutte utslipp med minst 50 prosent, og opp mot 55 prosent, innen 2030.

Vi trenger at et fullfinansiert Verdens helseorganisasjon (WHO) spiller en sentral og koordinerende rolle, sa hun i Norges hovedinnlegg.

Erna sa at FNs fredsoperasjoner spiller en nøkkelrolle, og at Norge er en sterk tilhenger av generalsekretærens initiativ for å styrke den fredsbevarende styrken.

– Dette inkluderer økonomisk støtte til å forsterke kapasiteten FNs fredsoperasjoner har til å utføre sitt mandat.

