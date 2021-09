annonse

I september har det kommet 80 asylsøkere med kinesisk statsborgerskap. De sier at de tilhører den muslimske uigur-minoriteten.

På onsdag ankom det 32 personer. Asylsøkerne skal ha hatt opphold i Tyrkia. Men omstendighetene rundt oppholdet er uklart. De er nå innlosjert på det nasjonale mottakssenteret i Råde i Østfold, melder NRK.

Are Magnus Olsen i Politiets utlendingsenhet (PU), sier til NTB at de jobber med å finne ut bakgrunnen for økningen.

– Vi oversender all relevant informasjon til UDI for videre behandling. Vi jobber med å kartlegge asylsøkernes reiseruter. Det vi kan si er at asylsøkerne har kommet på fly fra Tyrkia til Norge.

Han vil ikke kommentere om de har hatt visum eller andre reisedokumenter.

– Det kan vi ikke opplyse om av politioperative hensyn.

Hittil i år har det kommet 1000 asylsøkere til Norge, men det er første gang i år det har kommet personer med bakgrunn fra Kina. I fjor kom det en, og i 2019 kom det atten. Uigurer har nå blitt den fjerde største gruppen asylsøkere, etter syrere, eritreere og tyrkere.

En årsak til tilstrømmingen kan være at Kina har lagt press på Tyrkia. Hvis ikke nektes de å bli med på det kinesiske belte-vei-initiativet.

