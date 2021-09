annonse

Human Rights Service (HRS) får ikke lenger statsstøtte av Solberg-regjeringen. Det gleder politikere på ytre venstre fløy.

Høyrepolitker Peter Frølich har blitt en medieyndling de siste årene, og har fått masse positiv omtale når han har uttalt seg om diverse saker i hovedstrømsmediene.

Nå har han igjen havnet i medias søkelys etter at det ble klart at Human Rights Service mister den omstridte statsstøtten fra og med neste år som er på 1,8 millioner kroner.

Frølich har aldri vært tilhenger av å støtte det islamkritiske nettstedet Rights.no.

– Det har ikke vært noen prioritet for oss å støtte HRS, og vi foreslo også å fjerne støtten i 2019, sier justispolitisk talsperson Peter Frølich til NRK.

Uttalelsen blir nå hyllet av venstresiden og de på ytre venstre i norsk politikk. NRK-saken om HRS-strupingen er blitt delt på Facebook der MDG-politiker Eivind Trædal roser Frølich og de borgerlige partiene.

– Wow veldig imponerende at regjeringa vil fjerne statsstøtta til HRS etter at det påtroppende stortingsflertallet allerede har sagt at den skal bort. Sånt krever mot! Den borgerlige regjeringa: viser ryggrad mot ytre høyre når det virkelig ikke gjelder, skriver Trædal.

Underkaster seg sosialister

Frps Chistian Tybring-Gjedde er imidlertid ikke imponert over sine tidligere samarbeidskolleger i Høyre.

Han kaller avviklen av HRS-støtten å underkaste seg sosialistene på venstresiden.

– Regjeringen slår følge med sosialistene og kaster alle demokratiske og moralske prinsipper over bord. Den vil ikke ha informasjon den ikke evner å forholde seg til. Sannheten om innvandring og islam plager enhver regjering. Jo mer muslimsk ukultur som blir avdekket jo vanskeligere blir det for et demokratisk land å vite hvordan det skal forholde seg, skriver han på Facebook.

Også partikollega Jon Helgheim er kritisk til å fjerne støtten.

– Uansett hva man måtte mene om HRS, så er dette et symptom på et mye større og mer alvorlig problem. Innvandringskritiske stemmer mobbes, trakasseres og fjernes systematisk, mener Helgheim.

Milliardstøtte

HRS er det eneste alternative mediet i Norge som har fått statsstøtte. I 2020 var støtten på 1,8 millioner kroner. Siden 2005 har organisasjonen mottatt i alt 26,2 millioner statlige kroner, under både røde og blå regjeringer.

Regjeringen bevilger flere milliarder kroner i pressestøtte hvert år til diverse norske medier.

Blant annet får venstreorienterte Dagsavisen, og den tidligere kommunistiske avisen Klassekampen, flere titalls millioner årlig i statstøtte.

